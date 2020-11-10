Поздравьте свою маму с Днем матери на страницах «Комсомолки» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 ноября во всем мире отмечают замечательный праздник – День матери. «Комсомолка» не могла пройти мимо. Мы подумали, что это отличный повод еще раз признаться в любви и сказать спасибо своим матерям. Повод рассказать, какую роль она сыграла в вашей судьбе, как научила противостоять невзгодам и идти навстречу счастью.

А, может быть, вы унаследовали не только ее характер и жизненные принципы, ее стойкость и умение добиваться цели, но и ее профессию? Как и она, стали учителем, врачом, юристом. Продолжили ее дело. Да мало ли династий на земле!

Цветы, щедро накрытый стол и слова благодарности. Все это случится 27 ноября, в Мамин день. Есть возможность преподнести и неожиданный презент – газету с поздравлением. Объявления ( за символическую плату) принимаются в отделе рекламы «Комсомолки».

Звоните по телефону 8950 083 0879 Алене Зубковой. Она ответит на ваши вопросы и поможет с публикацией. Мы соберем ваши снимки и 27 ноября поздравим наших матерей в спецвыпуске «КП-Иркутск»!