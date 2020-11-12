Ноябрьская сессия Заксобрания Иркутской области: выплаты медикам, бюджет и поддержка бизнеса

Ключевое событие сессии - принятие в первом чтении бюджета. ФОТО: Лариса Федорова.

Очередная сессия областного парламента 11 ноября выдалась насыщенной. Еще бы! На повестке стояли в основном вопросы, связанные с бюджетом. Парламентарии рассмотрели и сам проект главного закона, и приняли решение по выплатам медикам, и одобрили инициативу по передаче муниципалитетам отчислений за негативное воздействие на экологию, а также утвердили поддержку пострадавшему от COVID-19 бизнесу в части льготы по транспортному налогу. Словом, все эти действия продиктованы реальностью и увязаны на финансовом положении дел в регионе. Обо всех изменениях в законодательстве – расскажем подробнее.

Самоотверженный труд достойно оплачен

Сразу в двух чтениях приняты изменения в областной закон о дополнительной мере социальной поддержки работников больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Выплаты медикам «красной зоны» продлили до конца года.

На выплаты за октябрь из областного бюджета потребуется чуть более 42 миллионов рублей. ФОТО: Лариса Федорова.

Кроме того, с ноября меняется система начисления заработной платы. Теперь средства будут идти за счет фонда социального страхования и рассчитываться «по факту».

- До сегодняшнего дня доктор мог поработать, допустим, в двух ковидных госпиталях и получить две выплаты в полном объеме. А с этого месяца начисления будут производиться только по количеству отработанных часов, - пояснила замминистра. - Это новая система и мы просчитываем, насколько может измениться зарплата у разных категорий работников.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов задал вопрос по стимулирующим федеральным выплатам. ФОТО: Лариса Федорова.

Депутат Павел Сумароков поинтересовался, кстати, средней зарплатой врачей. По словам Елены Голенецкой, она разнится в зависимости от того, где работает доктор. Так, в ковидных госпиталях врачи получат около 330 тысяч рублей, а в простых больницах, где принимают, в том числе пациентов с коронавирусом – 120-150 тысяч рублей.

На сессии прозвучало, что укомплектованность медицинскими кадрами составляет в крупных городах – 80%, но есть и территории, в основном отдаленные, где всего – 37 – 40%.ФОТО: Лариса Федорова.

На сессии также принят в первом чтении проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». ФОТО: Лариса Федорова.

Льготы по налогам

- Льгота по транспортному налогу составит 50% за 1-й, 3-й и 4-й кварталы 2020 года, поскольку на федеральном уровне принято решение полностью освободить предпринимателей от этого налога за 2-й квартал, - рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. Продолжая тему пандемии, депутаты приняли еще несколько решений. Так, огромная работа была проделана по льготе на транспортный налог для малого бизнеса, которому вся эта ситуация нанесла урон. Над инициативой кропотливо работала группа, которая была создана в ЗС и в нее вошли не только парламентарии, но и предприниматели, представители Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, налоговой службы, прокуратуры, таких организаций, как «Опора России», «Деловая России». В чем суть законопроекта?

Рассчитывать на поддержку смогут, кстати, и индивидуальные предприниматели, если подадут заявление в налоговую инспекцию и предоставят документы, что использовали транспорт «по работе». ФОТО: Лариса Федорова.

Наталья Дикусарова: расширен перечень получателей по сравнению с первоначальным вариантом почти в два раза. На льготу могут претендовать предприниматели, которые осуществляли не менее 70% деятельности по одному из видов ОКВЭД. ФОТО: Лариса Федорова.

Более того, по отчислениям по упрощенной налоговой системе (УСН) для пострадавших отраслей устанавливаются минимальные налоговые ставки: 1% для тех, кто уплачивает налог от уровня доходов, 5% для тех, кто использует схему «доходы минус расходы». Решено увеличить предельный уровень дохода для получателей льготы с 5 до 10 млн рублей. В результате получить поддержку смогут 86% пострадавших предпринимателей. При этом к ним будут предъявляться условия, чтобы исключить злоупотребления - это максимальное сохранение рабочих мест, подтверждение снижения уровня доходов и отсутствие задолженности по другим налогам.

Помимо этого в первом чтении одобрен проект закона «О налоге на имущество организаций», внесенный Александром Гаськовым. Депутат предлагает освободить от налога на имущество областные бюджетные и казенные учреждения. По словам автора инициативы, в первую очередь, законопроект поможет больницам и поликлиникам, многие из которых испытывают финансовые сложности. Высвободившиеся средства они смогут направить на заработную плату, покупку оборудования и расходных материалов, питание пациентов.

Такая норма действовала в областном законодательстве до 1 января 2016 года, она также применяется в некоторых других регионах России. ФОТО: Лариса Федорова.

Наталья Дикусарова отметила, что проект закона нуждается в существенной доработке, и этим будет заниматься рабочая группа.

Главный финансовый документ

Обсуждение законопроекта об областном бюджете на предстоящий трехлетний период заняло не один час. И это только на сессии. До этого все параметры бюджета досконально депутаты изучали на публичных слушаниях, на заседаниях комитетов и комиссий. И, несмотря на жаркие дискуссии, документ принят в первом чтении, что позволит пусть и с тревогой, но уверенно двигаться дальше.

- Большая работа над законопроектом предстоит во втором чтении, - сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - По сути, мы утверждаем основные параметры, в первую очередь уровень доходов, от которого рассчитываются расходы и дефицит. Я хочу обратить внимание, что прогнозируемый объем доходов подтвержден федеральной налоговой службой.

Каковы же параметры областной казны? Объем планируемых доходов в Иркутской области составит в 2021 году 166,66 млрд рублей, расходов – 180,65 млрд рублей, дефицит - 13,99 млрд (10% от уровня собственных доходов), а государственный долг – 46,57 млрд.

Наталия Бояринова не скрывает, что казна не дополучит некоторую сумму средств и будет меньше, чем в этом году. И это потребует более жесткой финансовой политики при распределении средств, ФОТО: Лариса Федорова.

- Бюджет разрабатывался с учетом экономических условий - снижения цен на сырье на мировых рынках, и пандемии, которая, безусловно, очень повлияла на ситуацию, - подчеркнула министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова.

Но в приоритете остается именно социальная направленность и, соответственно, обязательства перед людьми, реализация государственных программ и национальных проектов, на что также указали депутаты. Так, на 11 нацпроектов на три предстоящих года предусмотрено направить 71,8 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

- Позволяет ли проект закона о бюджете удовлетворить все потребности муниципальных образований, - спросил депутат Андрей Маслов. На что Наталия Бояринова ответила, что все пожелания учесть не удалось, однако это станет одной из первостепенных задач на следующий год.

Объем финансовой помощи для муниципалитетов по сравнению с 2020 годом не снизился. Он составляет на 2021 год 67,3 млрд рублей, из них 10,1 млрд будет выделено для решения вопросов местного значения. ФОТО: Лариса Федорова.

Вместе с тем прозвучало, что регион рассчитывает получить дополнительную финансовую помощь из федерального бюджета в размере 2,6 млрд рублей. Ранее в Приангарье уже поступил транш на 3,9 млрд. рублей.

Парламентарии заострили внимание и на том, как можно еще увеличить доходы казны, ведь не секрет, что основные поступления в него – это налоговые отчисления крупных нефтегазовых предприятий. В частности, эту тему затронул Павел Сумароков.

- Какова доля отчислений этого сектора и какие меры принимает правительство для развития промышленности и увеличению собственных доходов? – задал вопрос Павел Сумароков.ФОТО: Лариса Федорова.

По словам министра финансов, доля нефтегазового сектора составляет одну пятую собственных доходов. Также заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев пояснил, что в регионе реализуются инвестиционные проекты, по которым до 2027 года запланирован значительный объем инвестиций. Поэтому цель правительства – помочь в реализации этих проектов.

Антон Романов также поинтересовался, продолжается ли практика подписания соглашений о социальном партнерстве с крупными предприятиями, работающими в Иркутской области. ФОТО: Лариса Федорова.

- Необходимо работать над увеличением собственных доходов региона, - сказала заместитель председателя ЗС Ольга Носенко. – Наиболее перспективными направлениями являются лесной комплекс, сельское хозяйство и туризм. Важно и эффективно использовать областное имущество, включая недвижимость, доли и акции в различных предприятиях.

- Мы выделили несколько основных направлений, над которыми будем работать в рамках формирования поправок в проект бюджета ко второму чтению, - рассказала Наталья Дикусарова. - Среди них – выделение в отдельный блок расходов на борьбу с коронавирусом, обеспечение выплаты заработной платы бюджетникам, поддержка сельского хозяйства, строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, домов культуры, спортивных объектов, а также реализация проектов «Народные инициативы» и «Формирование комфортной городской среды».

Сенатор Сергей Брилка предложил правительству региона направить в депутатам Госдумы и сенаторам от региона свои предложения. ФОТО: Лариса Федорова.

- Работа над законопроектом о бюджете продолжится в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, - заверил губернатор Игорь Кобзев на сессии. - Представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительство Иркутской области будет – и уже принимает – все меры, чтобы улучшить его параметры.

- Депутаты задают много вопросов об источниках пополнения бюджета. И нам предстоит работать над этим, в том числе при рассмотрении проекта стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. Документ поступил нам на рассмотрение и в нем должны быть заложены векторы развития региона, - заключил спикер Александр Ведерников.

Одобрен и законопроект «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». Предлагается в полном объеме зачислять плату за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов. Кроме того, чтобы компенсировать местным бюджетам выпадающие доходы в связи с отменой ЕНВД предлагается установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципалитетов второго уровня от упрощенной системы налогообложения. Что это даст? Около 600 млн рублей дополнительно в местные бюджеты в 2021 году.

- Этот законопроект «родился» после выездного заседания комитета по сельскому хозяйству и экологии в Братск, - рассказала Наталья Дикусарова. – Тогда к нам обратились местные мэры, главы и депутаты с просьбой рассмотреть правовую возможность передать эти дополнительные нормативы в местные бюджеты и, желательно, в 100% объеме. И мы взялись и разработали проект закона, он для нас новый и мы будем смотреть, как в дальнейшем будут использоваться эти деньги, на какие цели. Конечно, в первую очередь они должны идти на оздоровление населения и благоустройство территорий.

Еще больше защиты

Ветераны труда Иркутской области, если они переедут в любой другой регион России, продолжат получать положенную надбавку. А реабилитированным гражданам, признанным пострадавшими от репрессий, будут компенсировать стоимость проезда, в том числе в вагонах повышенной комфортности, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с четырёхместными купе скорого поезда.

А во втором чтении, что значит, что депутаты еще продолжат вносить правки, принят законопроект о выплатах родителям, у которых после 1 января 2021 года родится первенец. Касается эта мера поддержки не всех, а тех семей, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума (той территории, в которой проживает). Если говорить в целом по Иркутской области, то это 24 260 рублей. Столько же составит и сумма выплаты. Важно, что депутаты уже подкорректировали условия – так, родители (или родитель) должны иметь российское гражданство, проживать вместе с малышом, а обратиться за выплатой надо будет не позднее 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Продолжится и работа над проектом закона, внесенного группой депутатов, которым предлагается установить ежемесячную выплату в 12130 рублей индивидуальным предпринимателям, чья деятельность попала под ограничения. ФОТО: Лариса Федорова.

Андрей Козлов - первый заместитель губернатора Иркутской области

Напомним, согласно Уставу региона и Регламента Законодательного Собрания именно областной парламент согласовывает кандидатуру первого заместителя губернатора Приангарья. И эта процедура как раз была проведена на сессии. Андрей Козлов был представлен губернатором на эту должность.

Глава региона отметил разносторонний опыт кандидата, проявившего себя на службе в вооруженных силах РФ, федеральных органах власти, банковской системе и бизнесе. ФОТО: Лариса Федорова.

Игорь Кобзев рассказал, что на Андрея Козлова в правительстве возложена серьезная задача. Он будет курировать вопросы обеспечения больниц и аптек лекарствами и средствами индивидуальной защиты во время пандемии. Он уже работает в группе по контролю за ценами на препараты.

По итогам голосования кандидатура Андрея Козлова большинством голосов была согласована.

- Доверие вам, выразившееся в сегодняшнем голосовании депутатов, – это аванс. Мы надеемся на плодотворную, и, главное, эффективную, совместную работу, – подчеркнул Александр Ведерников, пожелав Андрею Козлову успехов на новом ответственном посту.