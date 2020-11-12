Дзюдо в Иркутске научит всем нужным приемам. И кто знает, может на Олимпиаду в следующий раз поедет наш сибиряк. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзюдо в Иркутске - дисциплинирует, помогает в жизни, развивает умственно и физически. Вот три главных «да» в пользу дзюдо от тренера Алексея Гончарова.

- Дзюдо в переводе на русский означает «гибкий путь». Это философия, определенное отношение к жизни, - продолжает Алексей Викторович. - Оно учит человека уметь подстраиваться под обстоятельства, переносить неприятности, справляться с ними.

Ну и спорт есть спорт. Любое боевое искусство - не только духовное развитие, но и физическое, конечно. Выносливость, ловкость, пластика, координация, реакция, - вот что приобретете на тренировках. Аналитическое мышление выделим отдельной строкой. Ведь на татами выигрывает не тот, кто сильнее физически, а тот, кто мыслит стратегически. Если умеешь предугадывать следующий шаг противника, то сможешь уйти от атаки противника или грамотно ее отразить. Если вы все еще в сомнениях, в какую секцию отдать ребенка, советуем обратить внимание на дзюдо.

Дзюдо в Иркутске: все на татами!

Большинство секций дзюдо в Иркутске набирает девчонок и мальчишек с 7 лет, но есть и такие, куда попасть можно уже в пять. Конечно, в этом возрасте ребятишек обучают в игровой форме. Сложным приемам их никто не станет обучать, зато малыши прочувствуют, что такое дисциплина. В дзюдо, как и в любом другом боевом искусстве, это основа основ. Кроме того, ребенок будет привыкать к регулярным нагрузкам, а этот навык однозначно пригодится в школе. Правда, родители должны понимать, что без справки от врача в секцию не примут. Хотя самых маленьких дзюдоистов серьезным испытаниям не подвергают, однако вид спорта все-таки специфический.

- Тренировки включают в себя разминку, пробежки, элементы акробатики, например кувырки, суставную разминку (разминаем все - от шеи до голеностопа), отработку приемов, - говорит тренер Алексей Гончаров. - А те, кто уже достиг какого-либо уровня, как правило, дважды в неделю выходят на спарринги.

Выступать на соревнованиях дети могут уже с 9 лет. Ежегодно в Иркутске проводятся городские, областные турниры. Дзюдоисты региона выезжают на первенства и чемпионаты СФО, России, Европы, мира и даже на Олимпиаду. Спортсмены делятся на возрастные и весовые категории: по 7 - у мужчин и женщин, по 8 - у юниоров и юниорок, по 9 - у юношей и девушек.

- Существуют состязания и для ветеранов - от 30 лет и старше, - говорит Гончаров. - Многие, кстати, не заканчивают выступать и в 80!

Где потренироваться в Иркутске взрослым? Отдельных клубов дзюдо у нас нет, но занятия есть. Только отрабатывать броски и выходить на татами придется с теми, кто подойдет не по возрасту, а по весовой категории.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Заглянул в зал из любопытства и остался

Как это часто бывает, человека к его судьбе приводит случай. Пример Евгения Прокопчука - еще одно доказательство. Он стал мастер спорта России международного класса по дзюдо. В его копилке - две золотые медали Универсиады - 2019, бронза турнира «Большой шлем» и в командном чемпионате мира, серебро Кубка Европы. Он действующий спортсмен, входит в сборную России по дзюдо. А попал в секцию в 9 лет, случайно! Из любопытства заглянул в зал дзюдо, который только что открылся возле дома. Понравилось! Решил записаться в секцию. А сейчас, спустя 17 лет, Евгений Прокопчук стал первым в истории дзюдо Иркутской области мастером спорта России международного класса среди мужчин.

Евгений Прокопчук - известный иркутский дзюдоист. Фото: Интернациональная федерация дзюдо

- Свое первое серебро я завоевал в 12 лет на турнире в Шелехове, - говорит Евгений Прокопчук (сейчас он на сборах в Москве перед европейскими стартами). – Помню, как тогда радовались моя мама и бабуля! Семья всегда и во всем поддерживала, а вера мамы заставляла продолжать, несмотря ни на какие трудности.

А их хватало! Было время, когда едва не отказался от мечты. Денег не хватало, и Евгений устроился в кафе варить кофе. Тогда ему казалось, что спортивная карьера завершилась…

- У меня с детства была цель попасть в национальную сборную и защищать флаг нашей страны на международной арене. Но осуществить ее с каждым годом становилось все тяжелее, а в определенный момент даже невыполнимо, - делится Прокопчук. - Помогла вера в Бога и в себя. Я воспринял это как очередное испытание в жизни, продолжил верить в лучшее и не опустил руки.

ЗНАЙ НАШИХ!

Герои среди нас

В Иркутской области сейчас несколько человек могут похвастаться званием мастера спорта России международного класса по дзюдо. Первыми его заслужили девушки: чемпионка Европы, участница Олимпийских игр 2016 года Ирина Долгова и обладательница Кубка Европы, победительница Универсиады 2013 года Алеся Кузнецова. Обе девушки из Братска. Первым МС МК среди мужчин стал бронзовый призер командного чемпионата мира Евгений Прокопчук, вслед за ним - победители первенства Европы Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов. Все трое тренируются в Иркутске.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Как вырастить чемпиона по дзюдо в Иркутске

- Совет будет, пожалуй, всего один. Подойдет он и для родителей, и для самих учеников, - считает Алексей Гончаров. - Я говорю о том, что нужно набраться терпения. Детям важно помнить, что победы достаются кровью и потом, а родителям - что ребенок может перегореть. Устанет, будет лениться, просить оставить дома поиграть в телефон или планшет, не захочет в спортзал. В таком случае не стоит идти на поводу, постарайтесь найти значимые, весомые аргументы продолжать занятия. Легких путей ведь никогда не бывает!

ВНИМАНИЕ!

Дзюдо в Иркутске: об экипировке

Дзюдоги - специальное кимоно белого и синего цвета.

Обувь не потребуется, все занятия и тренировки проходят босиком.

КУДА ИДТИ

Секции в Иркутске

СК «Дзюдоист»

- ул. Байкальская, 255а

- ул. Пушкина, 36/1

8-914-873-49-31

8-902-510-66-25

СК «Топкинский»

мкр-н Топкинский, 41

8-914-949-59-89

8-950-091-07-52

СК «Зенит»

ул. Ленинградская, 108а

8-914-894-83-17

8-914-914-98-53

Зал борьбы дзюдо «Чемпион»

мкр-н Березовый, 161

8-914-938-05-38

СК Тori

ул. Байкальская, 127

8-964-128-15-90

МКУ «Центр развития спорта»

СК «Вымпел»

ул. Трудовая, 115а

8-902-177-99-00

8-902-515-66-60

8-904-131-91-61

СК «Локомотив»

ул. Норильская, 1

8-983-445-04-90

Клуб единоборств «Острог»

ул. Байкальская, 236б/4

8-924-632-68-42

Club Sigeki Mori Judo Irkutsk - Japan

ул. Байкальская, 255а

8-924-831-81-85

8-902-174-43-11

СК «Профи»

ул. Байкальская, 256и

8-908-656-91-77

Mokuteki

ул. Куликовская, 1а

8-924-831-81-85

Адреса школ в городах Черемхово, Ангарск, Усолье-Сибирское - на сайте федерации.

Федерация дзюдо Иркутской области

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