Депутаты подарили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву кнут и пряник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кнут и пряник на день рождения. Такой подарок вручили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву депутаты Законодательного Собрания региона. Напомним, что 29 октября ( в этот день ему исполнилось 54 года) глава региона провел в ковидном госпитале, на лечении коронавируса. Поэтому и презент несколько запоздал.

"Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, успехов и вручаем вот эти символы губернаторской власти, - поздравил Игоря Кобзева спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. И объяснил смыслы шутливого презента.

-Этот пряник с изображением герба региона - для жителей Иркутской области и депутатов, а кнут - для чиновников.

Подарки были сделаны "экспромтом, зато от души." Игорь Кобзев их принял и поблагодарил. Будет ли применять "по назначению"? Такова работа руководителя, что оба "средства воздействия периодически оказываются необходимы. Тут главное - не переборщить. Впрочем, глава региона уже заслужил доверие и населения, и управленческого аппарата, и депутатского корпуса, будучи избранным на свой пост в сентябре этого года, в самое непростое время.