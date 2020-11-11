Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 ноября: в больницах - более 4600 пациентов, погибло 717 человек

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 11 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 11 ноября. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в регионе растет с каждым днем. Сегодня оно увеличилось на 258 – еще у стольких сибиряков подтвердился диагноз за минувшие сутки. А общее число таким образом возросло до 27 290.

«В больницы Приангарья за последние 24 часа госпитализировано еще 109 человек, всего под постоянным наблюдением медиков находятся 4654 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За предыдущие сутки выздоровели 280 человек, всего вылечили уже 21 196. К несчастью, 11 ноября сообщили, что еще 18 человек скончались от COVID-19. Всего в списке жертв пандемии уже 717 имен: причиной смерти 592 стала именно инфекция, еще 125 скончались от иных болезней.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 11 ноября: внесены изменения в указ губернатора

В указ губернатора о работе в период распространения новой коронавирусной инфекции 11 ноября внесены два изменения. С сегодняшнего дня приостановлена работа ресторанов, кафе, баров, закусочных, и прочих заведений общественного питания, расположенных в зданиях обсерваторов. Ограничения эти введены пока до 20 ноября. Второе изменение относится к проведению спортивных соревнований. Теперь на них смогут присутствовать не только атлеты, тренеры, медики, судьи, но и аккредитованные представители СМИ.

Коронавирус в Иркутске, 11 ноября: на помощь пришли медики из Новосибирска и Самары

Врачи из факультетских клиник медицинских вузов Новосибирска и Самары прибыли в Приангарье, чтобы помочь коллегам. Об этом накануне сообщила заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. Всего прилетели 12 медиков. Они лечат заболевших как в поликлиниках, так и в больницах. Где именно – читайте здесь.

Известно, что самарцы останутся в регионе всего неделю, а медработники из Новосибирска на неопределенный срок.

Коронавирус в Иркутске, 11 ноября: сибиряки болеют и ОРВИ

За неделю диагноз ОРВИ был поставлен 15 390 заболевшим. Это гораздо меньше, чем на прошлой неделе (20 717). Среди заболевших больше взрослых, дети до 14 лет составили только 32%. В регионе продолжается вакцинация населения от гриппа. Пока ос воем здоровье позаботились только 38% населения. Поставить прививку, как отмечают специалисты, не поздно и сейчас. Первые случаи гриппа в Приангарье встречаются в декабре, «расцвет» - в январе, феврале. Для того, чтобы выработался иммунитет после «укола здоровья» нужно 8-12 дней. Время есть, но не затягивайте.

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