Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября: лидирует областной центр. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свежая карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября свидетельствует о том, что заражение продолжает набирать темпы, шире захватывая новые районы. С начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 27 тысяч 290 инфицированных, новых - 258. Отметим, что справились с болезнью 21 тысяча 196 жителей региона, это плюс 280 ко вчерашнему дню. Но мы говорим о том, где и сколько случаев заражения.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября: новых случаев больше в областном центре

Набирают темпы заражения в Иркутске. В областном центре за сутки зафиксировали 78 новых случаев. По сравнению с этим даже 49 больных ковидом в Братске и 41- в Усть-Илимске - уже не так много. Именно эта тройка городов берет на себя львиную долю зафиксированных за сутки инфицированных. Из остальных территорий в пятерку попали Нижнеудинский район - 20 и Усть-Кутский - 18 диагнозов.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября: опасная зона

Итак, как дела с ковидом в красной зоне, к которой относится сегодня уже 8 территорий. Иркутск перемахнул планку в 12 тысяч случаев коронавируса. Здесь 12045, а это уже больше, чем каждый пятидесятый. В других районах ситуация выглядит так: Ангарск (2685), Иркутский (1816), Усть-Кутский (1658) районы и Братск (1635). Это территории- антилидеры, здесь особо опасно. К этой пятерке примыкают Усть-Илимск (1160), Эхирит-Булагатский район ( 783) и Бодайбо (757).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября: желтая зона

Среди тех районов, где обстановка более стабильна и не так напряжена, выделяются количеством заражений : Усолье-Сибирское - 448, Слюдянка - 352, Черемхово- 327, Тайшет - 294, Нижнеудинск - 292, Усольский район и Шелехов по 222 случая.