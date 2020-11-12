Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 ноября: больше всего заражений в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 ноября. Рассматриваем ее. Безусловно, ковид по-прежнему активно распространяется в Приангарье. С апреля, когда в регионе фиксировали первых больных, их уже 27 551. За сутки это число увеличилось на 261. Немало. Как заболевшие распределились по городам и районам области?

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 ноября: областной центр держит первенство

Печальное лидерство по-прежнему за Иркутском, на этот раз в городе 79 новых случаев ковида. А вот дальше картина изменилась.На второй позиции Усть-Илимск, здесь еще 59. На третью позицию вышел маленький Нижнеудинск -29 заражений и этот район уже не может не внушать опасений большими приростами. В Ангарске - плюс 28. В Бодайбо плюс 25. Братск шестой - плюс 24.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 12 ноября: красная зона

В списке опасных по-прежнему 8 районов. Иркутск - уже 12 тысяч 124. Более чем тревожно. В остальных семи территориях ситуация выглядит так: Ангарск (2713), Иркутский (1821). Эта тройка антилидеров давно уже незыблема, меняются только цифры. На четвертом месте по числу заражений Усть-Кут (1668) и вплотную подошедший к нему Братск (1659). К этой пятерке примыкают Усть-Илимск (1199) с очень высокой динамикой прироста случаев ковида, Эхирит-Булагатский район ( 783) и Бодайбо (782).

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 11 ноября: желтая зона

Среди тех районов, где обстановка более стабильна и не так напряжена, выделяются количеством заражений : Усолье-Сибирское - 448, Слюдянка - 352, но здесь новых случаев за сутки не было. А вот Черемхово прибавило 17, всего - 344, Нижнеудинск обошел Тайшет - 321. Тайшет - 294, Нижнеудинск - 292, Шелехов - 223 и Усольский район 222 случая.