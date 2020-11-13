«А я его о столб, бац!»: обезьяны в Сибирском зоопарке под хохот детворы пытались добыть ядра орехов. Фото: предоставлено Сибирским зоопарком
Грецкие орехи, конечно, штука полезная. Там много всяких витаминов и нужных веществ. Но это в очищенных. А если в скорлупе? Практически тест на IQ пришлось сдавать обезьянам в Сибирском зоопарке, чтобы добыть лакомство.
«Маленький умный капуцин Шурик долбит орехи о металлический столб и очень успешно», - смеются в зоопарке. Скорее всего, шустрая обезьянка и в других ситуациях такая же сообразительная. Это ж надо догадаться! Шансов разгрызть орех у тщедушного Шурика не было в принципе. А он исхитрился. Голова!
Во всяком случае, у посетителей зоопарка, видевших эту картину, будет повод поискать побольше информации про капуцинов. Во дают!
«Вот здесь и можно наблюдать степень интеллекта каждого. Мангобей Макс сразу расколол своими огромными четырехсанитиметровыми клыками. Девочки Микки и Диана долго придумывали, как раскусить орехи, у них челюсти более деликатные».
И сразу понятно, кто от жизни отстал. Интересно, зачем могучему Максу придумывать художества, если н большой, сильный, рукастый и клыкастый? Одним словом, красавец-мужчина. Правда, зеленая макака Яша тоже быстро справляется. Может составить Максу конкуренцию. Особенно, если он будет занят чем-то другим...
У кого возникли сложности, так это у японской макаки. Да, Гриша откровенно тупит. И вообще, с японским философским спокойствием отказывается от затеи. Да ну ее!
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Такие задачки нужны, чтобы обезьяны не ленились
- В природе обезьянкам приходится приложить усилия, порою прибегнуть к каким-то ухищрениям, чтобы добыть себе еду, - рассказали сотрудники Сибирского зоопарка. – Проживая в зоопарке, они начинают лениться, привыкают к сытой жизни, поэтому крайне важно поддерживать их любознательность, мозговую активность. Приходится задавать им различные «задачки».
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