«А я его о столб, бац!»: обезьяны в Сибирском зоопарке под хохот детворы пытались добыть ядра орехов. Фото: предоставлено Сибирским зоопарком

Грецкие орехи, конечно, штука полезная. Там много всяких витаминов и нужных веществ. Но это в очищенных. А если в скорлупе? Практически тест на IQ пришлось сдавать обезьянам в Сибирском зоопарке, чтобы добыть лакомство.

«Маленький умный капуцин Шурик долбит орехи о металлический столб и очень успешно», - смеются в зоопарке. Скорее всего, шустрая обезьянка и в других ситуациях такая же сообразительная. Это ж надо догадаться! Шансов разгрызть орех у тщедушного Шурика не было в принципе. А он исхитрился. Голова!

Во всяком случае, у посетителей зоопарка, видевших эту картину, будет повод поискать побольше информации про капуцинов. Во дают!

«Вот здесь и можно наблюдать степень интеллекта каждого. Мангобей Макс сразу расколол своими огромными четырехсанитиметровыми клыками. Девочки Микки и Диана долго придумывали, как раскусить орехи, у них челюсти более деликатные».

И сразу понятно, кто от жизни отстал. Интересно, зачем могучему Максу придумывать художества, если н большой, сильный, рукастый и клыкастый? Одним словом, красавец-мужчина. Правда, зеленая макака Яша тоже быстро справляется. Может составить Максу конкуренцию. Особенно, если он будет занят чем-то другим...

У кого возникли сложности, так это у японской макаки. Да, Гриша откровенно тупит. И вообще, с японским философским спокойствием отказывается от затеи. Да ну ее!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Такие задачки нужны, чтобы обезьяны не ленились

- В природе обезьянкам приходится приложить усилия, порою прибегнуть к каким-то ухищрениям, чтобы добыть себе еду, - рассказали сотрудники Сибирского зоопарка. – Проживая в зоопарке, они начинают лениться, привыкают к сытой жизни, поэтому крайне важно поддерживать их любознательность, мозговую активность. Приходится задавать им различные «задачки».

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08