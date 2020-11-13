Заразиться коронавирусом можно от поручня в маршрутке: в Бурятии огласили первые результаты исследований

В Бурятии исследуют, есть ли коронавирус на поверхностях в общественных местах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

От кашляющего соседа в маршрутке заразиться коронавирусом можно точно, в этом никто не сомневается, а от кнопки в лифте, которую потрогал больной, а от дверной ручки или поручня в маршрутке? Сохраняется ли зараза на поверхности предметов, если да, то как долго, или все это миф?

Увы, сохраняется. Очередное исследование ученых из Бурятии это доказало.

- Смывы брали с дверных ручек и прилавков, со скамеек в магазинах и больницах, в общественном транспорте, на железнодорожных станциях и автовокзалах, - рассказали «КП» - Иркутск» в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии. - Также на коронавирус проверяли сточные воды и упаковки продуктов. Исследование не завершено, оно продолжается.

Справедливости ради скажем, что риск заразиться через предметы все же намного меньше, чем от кашляющего соседа в маршрутке. Почему? Роспотребнадзор Бурятии взял 348 проб, и только в двух из них обнаружили коронавирус. Процент небольшой - всего 0,5 от общего числа, но все-таки.

К слову, подобные исследования проводят по всей России. В продуктах коронавирус пока не встречался, а вот в больницах, транспорте и супермаркетах - да. Из 273 тысяч смывов положительный результат дали 413, или 0,15%. Так что пренебрегать резиновыми перчатками в тех же магазине или аптеке, а особенно в поликлинике и общественном транспорте, явно не стоит.

- COVID-19, как и многие другие вирусы, способен распространяться через различные поверхности - это реальная опасность, - комментирует доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, директор НИИ Биомедицинских технологий Иркутского государственного медицинского университета Владимир Злобин. - Например, заболевший коронавирусом человек пришел в супермаркет, подержал в руках продукты, а затем передумал брать и положил обратно на прилавок. Следующий покупатель, взявший эти же товары, рискует подцепить инфекцию. Как защититься? Ходить в магазин в резиновых перчатках, а если их нет, то не касаться лица грязными руками. Как только придете домой, сразу протрите упаковки продуктов дезинфицирующими салфетками, а руки тщательно вымойте с мылом. Такая осторожность нужна во всем: в автобусе мы держимся за поручни, в подъезде открываем двери и нажимаем кнопки лифта… - вирус может поджидать где угодно.

Сколько COVID-19 живет на поверхностях? На нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике и керамической плитке - дольше двух суток! На денежных купюрах зараза способна продержаться около 24 часов, на монетах - три. Это данные Роспотребнадзора. Способы уберечься все те же: дезинфекция вещей и помещений, частое мытье рук с мылом, а в случае с деньгами - бесконтактная оплата.

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