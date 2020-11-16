Сетевое сотрудничество научных институтов Иркутска: вклад в качество подготовки кадров высшей квалификации

Фото: предоставлены пресс-службой Иркутского научного центра СО РАН

На базе ИНЦ СО РАН 30 октября состоялась научно-практическая конференция «Актуальные научные исследования аспирантов». Программа конференции включала два блока. В первом руководители отделов аспирантов и преподаватели смогли обсудить проблемы организационного, педагогического и методического сопровождения программ подготовки кадров высшей квалификации; во втором молодые ученые и аспиранты имели возможность рассказать о своих исследовательских проектах.

Дискуссии вокруг статуса аспирантуры не утихают на протяжении длительного времени. В России ежегодно выпускается 20 000 аспирантов, и только 13% из них защищают диссертацию. Как итог: на 10 тысяч населения 100 человек работают в исследовательском секторе, соответственно, половина из них - это ученые. В процентах это всего полпроцента ученых.

В этой статистике мы существенно проигрываем многим странам. В сложившейся ситуации эксперты давно говорят о необходимости реорганизации аспирантской системы, когда аспирантура из фабрики подготовки аспирантов станет системой подготовки научных кадров. Это тем более актуально в условиях острой необходимости подготовки нового поколения в науке.

Фото: предоставлены пресс-службой Иркутского научного центра СО РАН

Если рассматривать научный потенциал в контексте возрастного параметра, то сегодня оказывается, что часть ученых в возрасте 30 - 35 лет, а вторая - от 50 до 60 лет. Провал между ними образовался в 90-е годы, когда идти в науку было социально и финансово нестабильным шагом. Между тем нацпроект «Наука» ставит задачу к 2024 году пополнить ряды научных сотрудников 35 000 молодых ученых, увеличить количество научных открытий учеными до 40 лет, не менее 30% научных лабораторий обеспечить молодыми руководителями.

Сегодняшнюю ситуацию поиска оптимальной дороги в «научную» аспирантуру начальник отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки ИНЦ СО РАН, к. филол. н. Наталия Свердлова назвала переходным периодом, принимая во внимание необходимость непрерывного движения в сторону выполнения задач, поставленных в направлении «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» нацпроекта (до 2024 года), и выполнения требований задач третьей ступени обучения.

- То, что сегодня больше напоминает «социальный лифт», должно приобрести, собственно, научные очертания, поэтому в институте аспирантуры сегодня научно-исследовательская составляющая должна стать главной в течение всего периода обучения. Для этого научная работа должна быть организована последовательно и четко определена в образовательных программах на всех этапах обучения, - отметила Наталия Свердлова в своем докладе. - Аспирантура ИНЦ СО РАН для решения поставленных задач использует сетевую форму реализации образовательных программ. Изменение статуса научных институтов (из ранее объединенных в Иркутский научный центр учреждения науки перешли в категорию юридически самостоятельных) требовало новых административных решений.

Иркутский научный центр к тому времени имел более чем 25-летний опыт преподавания иностранного языка и философии. Это и стало основой для создания в 2017 году в ИНЦ отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки, в состав которого вошли кафедры философии и иностранных языков, педагогики и экспертной оценки.

Приоритетным направлением нового отдела стали организация системы подготовки аспирантов по базовым дисциплинам учебных планов третьей ступени высшего образования и обмен опытом при решении образовательных и административных вопросов. Научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик И.В. Бычков определил задачи обеспечения высокого уровня подготовки научных работников в рамках аспирантуры силами высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава на технической и учебно-методической базе ИНЦ СО РАН. Сетевое сотрудничество стало началом эффективного взаимодействия Иркутского научного центра (ИНЦ СО РАН) и Института солнечной и земной физики (ИСЗФ СО РАН), Института земной коры (ИЗК СО РАН), Байкальского музея (БМ ИНЦ СО РАН), Восточно-Сибирского института медико-биологических исследований (ВСИМЭИ), Института географии (ИГ СО РАН).

Сегодня можно говорить о важных для сотрудничества этапах. Качество интегрированных и утвержденных учеными советами научных организаций образовательных программ прошло испытание временем: за три года три научных организации - ИНЦ, ИЗСФ и ИЗК - успешно прошли аккредитационную проверку Рособрнадзора.

Об опыте прохождения государственной аккредитации образовательной деятельности научного учреждения по новой форме рассказала к. г.-м. н., зав. аспирантурой ИЗК СО РАН Виктория Бабичева. Система образования, к сожалению, пока так и остается излишне бюрократизированной и задокументированной отраслью, и оформление нужной документации отнимает много времени и сил. Знание и учет технических особенностей снимает ряд формальных задач при подготовке документов организации, оставляет время для концентрации профессионального внимания на содержательной стороне подготовки, по мнению Виктории. В контексте предстоящей подготовки к аккредитации сотрудникам из ВСИМЭИ и БМ было особенно актуально услышать об опыте коллег.

Среди обсуждаемых во время дискуссии проблем актуально прозвучала задача набора и отбора будущих аспирантов научного учреждения. О потенциале открытия магистратуры по направлению «Физика» в научном учреждении рассказала Елена Белоусова, к. г. н., зав. аспирантурой ИЗСФ СО РАН. Несмотря на большой объем работы, связанный с подготовкой к лицензированию программ магистратуры, Елена Петровна отмечает безусловную важность открытия такой программы в связи с рядом объективных обстоятельств.

- Магистратура в академическом институте - это скорее исключение. Я знаю только о двух таких в Уральском отделении РАН и одной в Сибирском отделении РАН. Но для нас сегодня это практически единственная возможность подготовки профессиональных кадров в сфере науки. Система образования работает в постоянно меняющихся условиях, меняются ФГОСы, за которыми вузы не успевают. Нет четкого разделения между бакалавриатом и магистратурой. Получается, что бакалавриат есть, а магистратуры уже нет. Кроме того, имеет место сокращение бюджетных мест по соответствующей программе магистратуры в единственном вузе Иркутска, где обучают будущих физиков. Таким образом, время поставило перед нами задачу открытия собственной магистратуры, идею которой в ИСЗЭФ вынашивали с 2017 года, и вот теперь она выходит на финишную прямую.

Особенности подготовки аспирантов сегодня, а именно отсутствие необходимости целенаправленно двигаться к защите кандидатской диссертации, для некоторых аспирантов является основанием для достаточно расслабленного движения по программе обучения. Дифференцированный подход к вопросу стипендиального обеспечения, разработанный в ИГ СО РАН, представила зав. аспирантурой, к. г. н. Анастасия Мядзелец. Установив дифференцированное стипендиальное обеспечение, организация, как оказалось, может значительно повлиять на эффективность учебного процесса и поддержать наиболее научно-активных обучающихся в процессе выполнения их исследовательских задач, считает Анастасия.

Исследования молодых ученых были представлены Пяо Мэйшань (КНР), ст. преп. кафедры русского языка и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО Байкальский государственный университет, к. пед. н., и Сюэ Бо (КНР), аспиранткой ИНЦ СО РАН. Примечательно, что их доклады были результатом научной деятельности по направлениям «Педагогическое образование» и «Языкознание и литературоведение, которые реализуются в рамках соответствующих образовательных программам в ИНЦ СО РАН. Обеими докладчицами сделан важный акцент на сложности и необходимости работы с научной терминологией (доклады «Опыт работы с научной терминологией (на примере краткого словаря лингвистических терминов)», «О лакунарности в научной коммуникации»).

Исследовательский потенциал работы с метаязыком наук был отмечен и участниками конференции. Важно, что выводы докладчиц коррелируются с задачами исследовательского проекта ИНЦ СО РАН по гуманитарным наукам, предложенными в тематику научных исследований СО РАН.

Вполне закономерно, что особое внимание уделили использованию дистанционных технологий. Преподаватели кафедр отдела научно-образовательной деятельности и экспертной оценки были методически готовы к переходу на дистанционное обучение: учебные материалы по курсам «Иностранный язык», «Философия и история науки», «Педагогика высшей школы» были сформированы для работы на обучающей платформе ГЕКАДЕМ и в ЭИОС. С цифровыми интерактивными технологиями и облачными сервисами преподаватели ИНЦ уже познакомили аспирантов-физиков, биологов, географов, лингвистов в рамках изучения английского языка (из доклада к. филол. н. Надежды Ефимовой). Учебно-методический опыт преподавателей кафедр позволяет говорить сегодня о реализации модели U-learning (электронное обучение с помощью электронных и информационных технологий) в процессе обучения аспирантов. И, конечно, есть надежда на то, что дистанционное обучение станет эффективной частью «смешанного обучения», а не вынужденно основным способом обеспечения образовательного процесса.

Фото: предоставлены пресс-службой Иркутского научного центра СО РАН

Прошедшая научная конференция - не единственное мероприятие в рамках сетевого партнерства академических учреждений в сфере образования. В течение учебного года коллеги - руководители аспирантур институтов сетевого взаимодействия - участвуют в методических совещаниях и ежегодной научно-практической конференции по вопросам организации обучения аспирантов. Вместе с обучающимися своих институтов они принимают участие в работе семинаров, научных лекториев (с 2017 года), аспирантских чтениях (с 2020 года), организованных в ИНЦ СО РАН.

Подготовка аспирантов в институтах СО РАН города Иркутска традиционно ориентирована на подготовку высококвалифицированных научных кадров. Это подтверждает статистика и история развития научных организаций. Поколениями научных сотрудников по праву гордятся ИСЭМ и ИНЦ (Апарцины, Ефимовы, Ханаевы, Кононовы, Корнеевы, Массель, Музычук, Ивановы, Трофимовы), ИЗК (Скляровы, Леви, Гладкочуб, Брандты, Семинские, Смекалины, Гладковы, Акуловы), ИГХ (Васильевы, Таусон, Воронцовы, Левицкие), ИХ (Трофимовы), ИГ (Воробьевы), ИДСТУ (Черкашины), ИЗСФ (Мишины, Еселевич, Леонович, Куркины, Тащилины). Хорошие традиции продолжаются!

Наталия СВЕРДЛОВА,

Александра ТРИФОНОВА,

Пресс-служба ИНЦ СО РАН

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