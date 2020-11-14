Коронавирус в Иркутске, последние новости на 14 ноября: смерть ребенка от COVID-19, дистанционка и штрафов на 6 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 14 ноября. В регионе продолжается рост числа заболевших COVID-19. За сутки о своем диагнозе узнали 264 человека. Общее число случаев инфицирования на территории региона перевалило уже за 28 тысяч, если быть точными, цифра эта сейчас – 28 078. Стоит отметить, что большинство зараженных с инфекцией уже справились: за сутки выписали 345 поправившихся, всего – 22102 выздоровевших.

В больницах 14 ноября под постоянным присмотром медиков находятся 4805 пациентов, за последние 24 часа госпитализация потребовалась всего 9 зараженным.

Увы, сегодня Оперативный штаб также сообщил, что еще 16 человек скончались от COVID-19 и еще один с такой же инфекцией - от иных болезней. Всего с начала пандемии в Приангарье умерло 770 зараженных: причиной смерти 641 заболевшего стал COVID-19, еще 129 с коронавирусом сгубили другие болезни.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 14 ноября: от COVID-19 умер ребенок

В Иркутской области зафиксирована первая смерть ребенка от COVID-19. Болезнь унесла жизнь 16-летней школьницы. Она скончалась от тяжелейшей пневмонии. Течение осложнялось наличием у подростка тяжелого хронического заболевания.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая, в общей массе дети переносят коронавирус в легкой форме с симптомами ОРВИ.

Коронавирус в Иркутске, 14 ноября: и все-таки дистанционка

В школьники Иркутска еще неделю – до 20 ноября включительно – будут учиться удаленно. Мера эта вынужденная: болеют и дети, и педагоги. COVID-19 уже подтвердился у 413 учеников в 310 классах в Иркутске, это 0,5% от общего числа. За последние сутки заболели двое.

С начала нового учебного года коронавирусом заразились 12% учителей. По данным на 10 ноября, справились с болезнью только 74 учителя, на больничном все еще остаются 379 педагогов.

Коронавирус в Иркутске, 14 ноября: штрафы за нарушение эпидтребований

В регионе с 1 апреля выписано штрафов на 6 миллионов рублей за административные правонарушения по статьям «Нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения».

Протоколы составляют за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, принятых в период пандемии, таких как нарушение масочного режима, режима работы предприятий или работа организаций, которым пока разрешение на возобновление деятельности не выдано.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 14 ноября.

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