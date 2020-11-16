Александр Ведерников: В школах должны соблюдаться меры безопасности в полной мере

Организация обучения в школах - главная тема минувшего штаба. ФОТО: Лариса Федорова.

Если раньше ребятишки от души радовались, когда появлялся лишний «выходной», то сегодня – это скорее лишние заботы. И, порой, очень трудно. Особенно для родителей и педагогов, да и дети порядком соскучились по живому общению. Но! Есть и обратная сторона и она… Около пяти тысяч наших земляков, жителей Приангарья, находятся в больницах и это при том, что сегодня госпитализируют только в сложных случаях. Врачи работают на пределе сил, а скорые только успевают привозить все новых и новых пациентов. Их подключают к кислороду, ИВЛ и борются за каждый вздох в буквальном смысле этого слова. Именно поэтому так важно соблюсти баланс, что и попытались сделать парламентарии на заседании депутатского штаба по предотвращению распространения коронавируса 13 ноября, на котором в том числе рассмотрели и эту тему.

Дистант или очно

- Санитарно-эпидемиологическая комиссия рекомендовала перейти школам после каникул в дистанционный режим обучения, - сказал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, открывая заседание. – Но муниципалитеты получили право самостоятельно выбирать форму обучения, исходя из количества заболевших на территории. В тоже время депутатам поступают вопросы от родителей со всей области. Мы ведем мониторинг доступности дистанционного формата.

Спикер сказал, что необходимо не навредить, не нанести ущерб здоровью педагогов и детей и в тоже время дать качественные знания ученикам. ФОТО: Лариса Федорова.

Общую информацию о том, как работают сегодня учреждения, представила заместитель министра образования области Натальи Черных. ФОТО: Лариса Федорова.

Сегодня в 276 школах региона продолжают учиться очно, в 387 – удаленно, в 213 - используется смешанный формат обучения. Так, ходят в школы в Свирске, Балаганском, Киренском, Мамско-Чуйском, Катангском, Тайшетском, Тулунском и Усть-Удинских районах. На «дистанте» же в основном крупные города. А в средних профессиональных образовательных организаций используется смешанная форма обучения. Это связано с тем, что по некоторым профессиям необходима практика.

По вузам, за исключением медицинского, министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало дистанционное обучение до 2 февраля 2021 года. ФОТО: Лариса Федорова.

Что касается детских садов, как и прежде, в них открыты дежурные группы. Их довольно много, но каждую из них посещает не более 10 воспитанников. ФОТО: Лариса Федорова.

Кружки и секции допобразования тоже в основном ведут занятия онлайн. Наталья Черных разъяснила и позицию регионального минобра, ведь, акцентируем внимание, муниципалитеты сами принимают решения, разрешать ли детям ходить в школу.

- Мы считаем, что обучение 1-4 классов и, возможно 9 и 11 классов, необходимо очно, - сказала она. – Потому что работает один учитель в классе, что безопасно, не надо ходить по кабинетам, дети получают полноценное питание в столовой и находятся под присмотром. Но, конечно, все-таки надо исходить от эпидемиологической ситуации.

И это ключевое. В свою очередь, депутаты заострили внимание на нескольких направлениях.

Так, председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова подняла вопрос профилактики. ФОТО: Лариса Федорова.

Так, Ирина Синцова в качестве положительного примера она привела Бодайбинский район, где в рамках частного-муниципального партнерства во всех классах и коридорах установлены рециркуляторы воздуха, перед каждым кабинетом есть стойки с антисептиками, которыми пользуются дети при входе в класс.

- В других же северных территориях есть школы, где вообще нет ни одного рециркулятора, - сказал Ирина Синцова. – Какова потребность этого оборудования сегодня?

Наталья Черных ответила, что чтобы обеспечить все школы, то необходимо еще 2184 рециркулятора, а также 1711 термометров. В тоже время, в регион скоро поступит помощь – около тысячи санитайзеров, которые тоже нужны. Их постараются доставить во все общеобразовательные учреждения.

Галина Кудрявцева отметила, что не надо забывать и о средних профессиональных учреждениях – колледжах и техникумах, а также рассмотреть возможность компенсации их затрат на покупку рециркуляторов и других средств. ФОТО: Лариса Федорова.

А Ольга Безродных обратила внимание на соблюдении норматива нагрузки при организации дистанционного обучения, как на детей, так и на педагогов.

- Нагрузка, интенсивность труда увеличилась в разы, но на заработной плате это не отразилось, - заметила депутат. - Особенно сложно сегодня педагогам, работающим по смешанным формам обучения.

В свою очередь Александр Ведерников заключил, что муниципалитеты, принимая решения, должны руководствоваться, прежде всего, рисками для здоровья людей и опираться на мнения специалистов – врачей. И сделал также акцент на профилактике.

- Требования по обеспечению профилактических мер в школах должны соблюдаться в полной мере, при необходимости средства на это должны выделяться из областного бюджета. Депутаты продолжат вести мониторинг ситуации в муниципальных образованиях, – подчеркнул спикер Заксобрания.

Кстати, уже после депутатского штаба мэр Иркутска заявил, что дистанционный формат обучения в городе для всех школ продлевается до 20 ноября. Возможно, власти областного центра, где сегодня самая сложная обстановка, опирались в своем решении, в том числе и на данные, которые прозвучали в Законодательном Собрании. О них тоже расскажем, читайте далее.

Много тяжелых пациентов

Надо отметить, что депутатский штаб работает с апреля. Изначально он был создан, чтобы аккумулировать всю информацию и получать обратную связь от муниципалитетов. Ведь по видеосвязи участвуют представители всех территорий – депутаты местных дум, а также некоторые мэры и главы. И это огромное количество людей на местах. А среди докладчиков – всегда министры, их заместители. А на последней сессии ЗС 11 ноября глава региона Игорь Кобзев сказал, что лично готов поучаствовать в заседании штаба.

Игорь Кобзев изложил ситуацию, которая складывается в Приангарье.

- Резкий рост количества заболевших привел к беспрецедентно высокой нагрузке на здравоохранение, - сказал губернатор. - У нас рекордное число заболевших внебольничной пневмонией и тяжелых пациентов, требующих кислородной поддержки. При этом многие медработники сами находятся на больничном. И первая и очень острая проблема – нехватка коек, потому что особенность второй волны в том, что значительно больше количество тяжелых случаев. Если примерное время лечения больного со средним течением заболевания составляет 14-15 дней, то тяжелых лечат три-четыре недели, иногда больше. Именно поэтому нам приходится каждый день, а зачастую и ночь, искать резервы, чтобы оборудовать новые места.

Задействованы все резервы скорой медицинской помощи, в том числе привлекли студентов и даже преподавателей Иркутского медуниверситета. ФОТО: Лариса Федорова.

Что касается тестирования, то глава региона поставил задачу к 15 декабря проводить до 16 тысяч анализов в сутки, при том, что сегодня делается около 8 тысяч и регион находится на 15 месте по количеству тестирования в России. В тоже время заместитель председателя правительства Валентина Вобликова заметила, что официальные цифры по заболевшим – это только верхушка айсберга.

В Приангарье сейчас открыто 5354 койки для лечения ковидных больных (для сравнения в первую волну их было чуть более тысячи и часть из них была свободна). В течение этой недели добавится еще около двухсот. ФОТО: Лариса Федорова.

- Коварность этой инфекции в том, что у нее продолжительный инкубационный период, - сказала она. – Среди детей и молодежи очень много бессимптомных носителей. И они заражают людей старшего поколения, с хроническими заболеваниями. Болеет и медперсонал. По данным фонда соцстрахования 712 человек – врачи, водители, санитары и другие работники здравоохранения получили выплаты за причинение вреда здоровью при исполнении служебных обязанностей, 11 человек умерли. В основном это фельдшеры старше 50 лет. Вирус мутирует и болеют сегодня в основном семьями.

Лекарства на дом

- По поручению президента страны больные коронавирусом должны быть обеспечены бесплатными лекарствами, - напомнил Александр Ведерников. - Неделю назад региональное правительство подписало соответствующее постановление, утвержден перечень лекарственных препаратов, а также положение о порядке предоставления медикаментов.

Как все будет устроено и когда? Об этом пояснила депутатам и.о министра здравоохранения Приангарья Анна Данилова:

- Врач будет выписывать пациенту рецепт, а потом в течение чуток лекарства доставят больному на дом. Это будут делать сотрудники поликлиники или волонтеры.

Вице-спикер Законодательного Собрания Ольга Носенко спросила, нужен ли положительный тест на коронавирус, чтобы получить рецепт на лекарства при амбулаторном лечении. Анна Данилова ответила, что рецепт будет выписываться только при подтвержденном диагнозе, то есть тест обязательно нужен. В связи с чем депутаты обратили внимание, что сейчас люди вынуждены долго ждать результата теста время, в течение которого они не смогут получить лечение. И.о. министра пояснила, что после увеличения объема тестирования результаты будут готовиться быстрее.

- Сколько денег выделено на эти лекарства из федерального бюджета и хватит ли? А также как будут обеспечивать препаратами больных в сельской местности? – спросил вице-спикер Кузьма Алдаров.

Прозвучало, что регион получил 89,9 млн рублей. И этой суммы недостаточно, поэтому в Минздрав РФ подготовлено соответствующее обращение. Вместе с тем сумму Федерация рассчитывала по специальной методике исходя из численности населения субъекта.

Что касается сел и деревень, то в них схема такая же – определены аптеки или больницы, куда будут поступать лекарства, и уже оттуда их будут доставлять пациентам на дом. Уточним, что в перечень бесплатных лекарств вошло 16 препаратов, которые будут назначать больным с легкой и средней тяжестью течения болезни. И выдавать их планируют уже с 20 ноября.

По аптекам ситуация немного, но становится лучше. Представительство Иркутской области в Москве ведет переговоры с поставщиками и производителями напрямую.

Депутаты продолжают вести мониторинг вместе с молодыми активистами проекта «Народный контроль». ФОТО: Лариса Федорова.

- Примерно в половине аптек в крупных городах уже есть популярные антибиотики и противовирусные препараты, в более мелких населенных пунктах ситуация хуже. Работники аптек поясняют, что лекарства поступают, но быстро раскупаются, - пояснил заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите Артем Лобков, который является координатором проекта по мониторингу наличия лекарств.

Депутаты обсудили и другие важные темы. Так, Наталья Дикусарова вновь сделала акцент на том, что на некоторых территориях не фельдшеров и предложила, например, в Тайшетском районе привлечь к работе студентов местного медколледжа. Галина Кудрявцева рассказала, что шквал жалоб поступает, что невозможно получить помощь людям с другими заболеваниями и попросила пересмотреть работу машин скорой помощи, которые вынуждены часами ждать приема доставленного в лечебное учреждение пациента, в то время как они могли бы обслуживать другие вызовы.

- И до пандемии медучреждения несли эти расходы, поэтому затраты на них не выросли существенно. А вот на санитарную авиацию – да, поскольку теперь стало больше тяжелых пациентов, - сказала Ольга Безродных. ФОТО: Лариса Федорова. .

Депутат Евгений Сарсенбаев предложил обеспечить аптеки пульсоксиметрами, чтобы люди могли самостоятельно и бесплатно измерить себе сатурацию и, тем самым, это снизит напряженность. Ольга Безродных поинтересовалась, компенсируют ли больницам затраты на горюче-смазочные материалы в связи с необходимостью доставки анализов в лаборатории.

Помимо этого стало известно на заседании штаба, что сегодня в Иркутске создается телемедицинский центр, который возьмет на себя информационную составляющую.

- Чтобы разгрузить систему здравоохранения надо создавать единый колл-центр для горячей линии, открывать дистанционное медицинское консультирование. Как мне кажется, не хватает также публичной разъяснительной работы, донесения до общества позиции специалистов, - сказал Александр Ведерников.

Поддержку бизнесу могут продлить

Безусловно, пандемия поставила «на грань» не только медицину, но и бизнес, особенно малый и средний. Например, выручка заведений общипита упала вполовину. Предприниматели просят не закрывать полностью заведения и готовы строго соблюдать меры безопасности, в том числе это касается и новогодних корпоративов, которые тоже еще «под вопросом». Тяжело сегодня и гостиницам, которые за лето едва смогли покрыть весенний простой. Тем не менее, бизнес-сообщество отмечает, какую поддержку им уже оказали в этом году. Президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь, выступая на депутатском штабе, поблагодарил депутатов Заксобрания за системную работу над такими законопроектами, как была ставка налога на имущество для деловой и торгово-офисной недвижимости, которая была «заморожена», а также льгота в 50 % по налогу на имущество для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей экономики. Помимо этого, напомним, на 50 % снижена ставка транспортного налога, установлены пониженные ставки по УСН для пострадавших отраслей экономики на этот год.

- Мы просим рассмотреть возможность продления мер поддержки, принятых в период пандемии, на следующий год, - добавил Алексей Соболь. ФОТО: Лариса Федорова.

- Мы продолжим вести мониторинг обеспечения исполнения законодательства по поддержке бизнеса, взаимодействовать с предпринимателями в части необходимости введения дополнительных мер поддержки, - заключила вице-спикер Ольга Носенко. - В этих сложных условиях нельзя допустить, чтобы бизнес потерялся, он должен продолжать работать.

ФОТО: Лариса Федорова.

- Депутаты – не оппоненты, а партнеры, которые хотят изменить ситуацию к лучшему и я хочу отметить результативность нашего штаба, - заключительное слово в целом сказал также вице-спикер Кузьма Алдаров. - Мы видим принятие системных решений и, что радует, обозначены персональные лица в правительстве, которые отвечают за то или иное направление. Нам всем надо плотнее работать и находить компромиссные решения. Берегите себя, а береженного и Бог бережет.