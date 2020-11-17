Клуб-ресторан «Эстрада» предлагает весело встретить Новый год 2021. Фото: архив компании

Где живет Дед Мороз? Об этом спрашивают малыши своих родителей, потому что побывать в гостях у доброго волшебника мечтает каждый ребенок.

Вера в Деда Мороза не проходит бесследно. Она оставляет в подсознании отчетливый след и твердую уверенность: чудеса возможны. Именно поэтому каждый взрослый, хотя уже давно перестал верить в Деда Мороза, все равно при виде этого сказочного персонажа оживляется и надеется на чудо.

Кстати, знали ли вы, что способность верить в чудо - один из очень важных защитных механизмов психики человека? Эта вера помогает сохранить душевное и физическое здоровье и не пасть духом. Согласитесь, в сложившихся непростых условиях очень хочется уже махнуть на все рукой и просто расслабиться, закрыть глаза и загадать под бой курантов свое самое-самое заветное желание!

Фото: архив компании

Откроем небольшой секрет: великий волшебник Мороз Иванович вместе со своими помощниками будет с вами в этот новогодний праздник! Клуб-ресторан «Эстрада» предлагает провести новогодние корпоративы именно в такой волшебной и сказочной атмосфере. Клуб-ресторан «Эстрада» преобразится и станет настоящим домом Деда Мороза. Вы окажетесь в самом сердце сказки, где рождается новогоднее волшебство.

Фото: архив компании

Именно в «Эстраде» вас ждет самая веселая и непринужденная атмосфера, танцы до утра, отличные музыкальные номера в исполнении артистов «ВИА Эстрада», профессиональное звуковое и световое оснащение и первоклассный сервис. Банкет-холл «Эстрада» - единственный в Иркутске банкет-холл с LED-экранами, расположенными по периметру зала, что создает эффект полного погружения в атмосферу праздника и торжества! Все это не оставит равнодушным даже самого изысканного зрителя.

Фото: архив компании

Ведущий Павел Крот вместе с организаторами мероприятия подготовили для вас яркое музыкальное и костюмированное представление. Мы дружно соберем главного волшебника в дорогу, поводим хоровод с главным новогодним волшебником, очутимся в новогодней доброй сказке... Самые теплые эмоции из детства, где есть место волшебству, яркая фотозона, зажигательные номера, конкурсы, подарки - словом, скучать и мерзнуть не получится, вечер обещает быть жарким!

К услугам гостей комфортный зал, рассчитанный на 200 посадочных мест.

Организаторы праздника заботятся о своих гостях: для вашей безопасности регулярно проводится санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств, везде стоят санитайзеры, работают бактерицидные лампы, рассадка гостей будет осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Соблюдаются все нормы и правила, чтобы гостю было комфортно и он мог отдохнуть в непринужденной атмосфере.

Безусловно, в сложившихся условиях пандемии многие задумываются, а стоит ли вкладываться в корпоратив, если он вдруг не состоится? В данном случае можете быть спокойны, организаторы вернут деньги, если мероприятие будет отменено. Однако будем надеяться на благоприятный прогноз и с нетерпением ждать праздника! А клуб-ресторан «Эстрада» вам в этом обязательно поможет!

Фото: архив компании

Стоимость праздничного ужина - от 5500 рублей. Поспешите, мест осталось не так много. Проводите год уходящий и встречайте Новый 2021-й на грандиозном празднике в банкет-холле «Эстрада»! Вы получите море позитивных эмоций и впечатлений.

По вопросам бронирования мест звоните 8 (3952) 60-10-49.

Фото: архив компании

На правах рекламы.