Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 ноября. В Приангарье продолжает расти количество заболевших COVID-19. Ежесуточный прирост остается на уровне двух с половиной сотен заболевших. Накануне общее число подтвержденных случаев инфицирования «перешагнуло» отметку в 28 000. Большинство уже выздоровели, однако, в больницах и на амбулаторном лечении находятся тысячи человек, система здравоохранения терпит колоссальные нагрузки, поэтому не забывайте о масочном режиме, используйте антисептики, соблюдайте дистанцию в 1.5 метра и избегайте посещать людные места.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 16 ноября:

28 591 (+259 за сутки) подтвержденных случаев заражения COVID-19;

5038 (+134 за сутки) госпитализировано;

22 348 (+22) выздоровело;

667 (+12) умерло от коронавируса;

131 зараженный умер от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 16 ноября: поступление лекарств

Сегодня, 16 ноября, в аптеки Иркутской области должны поступить лекарственные препараты, необходимые для лечения коронавируса. В частности «приедут» такие медикаменты как «Арбидол» и «Парацетамол».

Отсутствие противовирусных препаратов в частных аптеках, накануне отметил глава Приангарья Игорь Кобзев в своем аккаунте Инстаграм, после рейда по аптечным пунктам. Часто нет «Арбидола» и «Гриппферона». В муниципальных организациях имеется практически полный перечень лекарств. Также губернатор обещал разобраться, почему в условиях пандемии цена защитных масок высока, в среднем 16 рублей за штуку.

Коронавирус в Иркутске, 16 ноября: еще одна лаборатория

Сдать тест на коронавирус в Иркутской области можно будет еще в одной лаборатории. Ее открытие запланировано на сегодня. Принимать анализы будут специалисты в доп.лаборатории в Братске.

На сегодняшний день ежедневно сибиряки сдают 9500-10 000 анализов. К декабрю количество, обрабатываемых результатов в сутки будет увеличено до 16.5 тысяч. Сейчас в Приангарье работают уже 15 лабораторий, часть из них – круглосуточно.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 ноября.

Читайте также:

Рекорд по ипотеке в Иркутской области: сибиряки набрали кредитов на 7 миллиардов рублей и скупают однушки и студии. Квартиры иркутяне используют как способ вложения денег (подробности)

"Число больных не уменьшается, медики работают, сжав зубы": в Бурятии снова закроют все рестораны и торговые центры (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08