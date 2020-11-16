Иркутская область представила эффективные образовательные решения в вопросах изучения русского языка

На конференции рассказали о мероприятии «Пушкинский бал» как о пространстве для изучения русского языка. Фото: МОУ «Школа №8 имени Пушкина», г. Черемхово

Всероссийская конференция «Проблемы и эффективные образовательные решения в области изучения русского языка как родного и как неродного» прошла в онлайн-режиме с участием 130 специалистов из 48 регионов страны, в том числе из Иркутской области. В рамках мероприятия были представлены примеры эффективных образовательных решений в области изучения русского языка, которые оценили ведущие эксперты и практики в этой сфере.

Как отметила Алевтина Дмитриевна Дейкина, доктор педагогических наук, эксперт конференции, участники форума представили интересный опыт создания развивающей речевой среды и выработки оригинальных педагогических решений.

- Такие мероприятия, безусловно, способствуют развитию профессиональной, методической, педагогической мысли, - сказала она.

Русский язык - один из фундаментальных факторов, объединяющих многонациональное пространство Российской Федерации, где во многих образовательных организациях вместе воспитываются и обучаются дети, для которых русский язык является родным, неродным или иностранным. В этой связи нередко снижаются показатели качества образования, о чем свидетельствуют мониторинговые исследования.

Таким образом, очевидна потребность в педагогах и специалистах, владеющих современными методами и технологиями обучения русскому языку как неродному и родному.

Создание банка эффективных образовательных решений в области изучения русского языка даст возможность педагогам и специалистам распространить свой эффективный опыт на всех уровнях образования.

По итогам конференции как раз были выбраны такие эффективные образовательные решения. Большая их часть разработана педагогами Иркутской области. Так, учителя русского языка и литературы иркутской школы № 29 рассказали о развитии связной устной и письменной речи на уроках у учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Представители Усть-Кудинской школы поделились опытом сетевого взаимодействия участников образовательного процесса как одного из эффективных решений формирования развивающей речевой среды.

Детский сад № 4 города Черемхова представил образовательное решение «Google-класс: необходимость и возможности формирования развивающей речевой среды». Директор Тулинской средней школы выступила с докладом о создании комплексного подхода к проблемам формирования развивающей речевой среды в условиях сельской школы. А учитель русского языка школы № 8 имени Пушкина города Черемхова рассказала о мероприятии «Пушкинский бал» как о пространстве для изучения русского языка, сохранения и передачи духовных ценностей и традиций русского народа.

Цифровой мир дает возможность получить мгновенную обратную связь. Фото: Институт развития образования Иркутской области

Сами педагоги отметили, что в рамках конференции они получили много полезной и нужной информации.

- Теплая атмосфера, интересные выступления докладчиков, высокий уровень организации конференции, полное сопровождение на всех этапах, - отметила Татьяна Кузьмина, заместитель директора Усть-Кудинской школы.

Директор Тулинской школы Наталья Корчевая также подчеркнула, что конференция дала возможность общаться и передавать опыт.

- Высокий профессионализм экспертов, объективная оценка, четкость организации - все прошло на высшем уровне, - поделилась она впечатлениями.

Как подчеркнула Наталья Пономарева, руководитель опорной стажировочной площадки Иркутской области, решения, озвученные в ходе конференции, признаны экспертами эффективными. Опыт Иркутской области оценен достаточно высоко, и теперь представленные практики могут быть использованы в работе любого детского сада или школы.