Аферистки грабят пенсионерок, обещая им выплаты на лекарства от COVID

Аферистки грабят пенсионерок в Иркутске, обещая им выплаты на лекарства от COVID. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обманы пожилых женщин под видом получения ими всевозможных льгот и выплат продолжаются в Иркутске. Совсем недавно сообщалось, что у горожанки похитили деньги, пообещав компенсацию за чистящие средства и дезинфекцию при коронавирусе. Сейчас ищут мошенниц, которые рассказывают бабушкам о "положенных" им дополнительных выплатах на медикаменты от COVID -19.

" Я выгуливала собаку, когда ко мне подошли 2 женщины. Они сообщили, что от соцобеспечения всем пожилым дают по 1, 5 тысячи рублей на лекарства. И протянули купюру в 5 тысяч рублей. Я им сразу отдала 3 тысячи, но еще 500 не нашлось. Предложила зайти за ними позже, они не согласились. Вместе мы прошли в квартиру", - пожилой женщине, которая поверила обманщикам, далеко за 80.

Расчет аферисток был точен - иркутянке понадобилась сдача, а, значит, путь в квартиру открыт. Под каким-то предлогом ее попросили пройти на кухню...Вместе с ушедшими сотрудницами "собеса" исчезли и 42 тысячи рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Потом еще одна. И еще. Только за два дня - три жертвы.

"Позднее в другой отдел полиции обратилась 84-летняя пенсионерка. Как выяснили сотрудники полиции, в ее квартиру пришли неизвестные женщины в медицинских масках, представились соцработницами и под предлогом выплат украли 125 тысяч рублей. Накануне еще одна жительница города пустила к себе домой двоих аферисток. У 85-летней иркутянки злоумышленницы похитили 500 тысяч рублей", - рассказывают подробности в ГУ МВД.

Полиция просит напомнить пожилым родственникам об опасности быть обманутыми. Во всех случаях, когда предлагают компенсации и льготы, стоит быть осторожнее. Сейчас мошенниц разыскивают. Составлен фоторобот одной из них, к сожалению, очень приблизительный.

Фоторобот преступницы

Разыскивается: женщина, на вид 20-25 лет, рост 155-160 см, волосы черные с пробором собраны в хвост, глаза карие продолговатые, лицо овальное, губы маленькие тонкие.

Была одета: куртка-пуховик болоньевый чёрный ниже бедра без капюшона, карман косой, надписи лейбл отсутствует, под пуховиком светло-голубая (кофта, блузка), черные брюки.

НА ЗАМЕТКУ

Никакие денежные компенсации на лекарства от коронавируса не предполагаются. Заразившимся и лечащимся амбулаторно их теперь выдают бесплатно. Схема уже отработана. О том, как и когда начнут выдавать препараты и какова ситуация с коронавирусом в Иркутске на сегодня, читайте подробнее>>>