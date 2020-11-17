Олег Боровский: У наших людей неравнодушные сердца

Мэр города Саянска Олег Боровский. Фото: Пресс-служба администрации Саянска

Самый молодой город Иркутской области - Саянск - славится передовыми идеями и эффективными решениями. Сегодня здесь многое делается в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Это помощь больнице и медперсоналу, поддержка госпитализированных. А на днях мэр Саянска Олег Боровский издал распоряжение тестировать на COVID-19 педагогов, которые лечились на дому от пневмонии.

- Вахтовиков не допускают к работе, пока представят отрицательный тест. А педагоги могут идти к детям. Это, на мой взгляд, неправильно. Предложение тестировать учителей за счет бюджета я озвучил губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Мы у себя уже начинаем внедрять эту практику. Учителей и воспитателей с внебольничной пневмонией не так много. Анализы будет брать Саянская городская больница.

Доктора тоже болеют

Также мэр вышел с инициативой в правительство Иркутской области увеличить количество тестов, которые два раза в неделю отправляют в лабораторию в Иркутск.

- Наша больница берет анализы ежедневно, но часть биоматериала приходится помещать в холодильники, потому что есть лимит: только 100 тестов в неделю мы можем отправить в областной центр. Насколько будут достоверны анализы после холодильника, судить не берусь, но, думаю, не на 100 процентов. Поэтому я попросил увеличить этот лимит для нашего города как минимум в 2,5 - 3 раза.

Кроме того, среди первоочередных задач - запуск в работу новых компьютерного томографа и рентгенаппарата, поступивших в городскую больницу. Как отметил мэр, все разрешения должны быть получены в ближайшее время.

Также он выразил надежду, что на новом оборудовании будет кому работать. Сегодня врачи болеют, как и все люди, тем не менее они делают все возможное, чтобы помогать пациентам.

- Медики буквально живут в Саянской городской больнице. Главный врач Жанна Шульгина, врач-эпидемиолог Виктория Кирилина и другие специалисты многое сделали для эффективной организации медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Хочется выразить огромную благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам, техническому персоналу - всем, кто сегодня помогает людям, - сказал Олег Боровский.

Главный врач Саянской городской больницы Жанна Шульгина подтвердила, что сейчас многие ее сотрудники болеют - ОРВИ, пневмонией, ковидом.

- Население, естественно, тоже болеет. Обращений очень много. Некоторые находятся в состоянии паники, скупают медицинские препараты, занимаются самолечением. Такая ситуация не только у нас, она по всей области, по всей стране. Такой сейчас период: трудно и пациентам, и медикам, и властям, - сказала главврач.

Поддержка есть

Также она подчеркнула, что больница сегодня ощущает поддержку. Помощь из резервного фонда выделило правительство Иркутской области. Администрация Саянска предоставила машины для подвоза врачей к пациентам, организовала доставку медикам горячих обедов, стоимость которых оплачивает благотворительный фонд.

- Когда мы только начинали кормить врачей, было 11 заявок. Сейчас уже более 40, - сообщил Олег Боровский. - Мы это делаем, чтобы медики не отвлекались, не теряли время и, конечно, чтобы питались полноценно. Обеды готовят в буфете администрации. Меню разнообразное. Каждый день разные супы, блюда из рыбы, мяса или птицы, салаты. Врачи благодарят поваров за вкусные обеды, а мы благодарим докторов за то, что спасают жизни.

Также Саянский благотворительный фонд собирает средства на приобретение питьевой воды, одноразовой посуды для пациентов инфекционного отделения городской больницы. Деньги и уже приобретенные товары поступают как от организаций, так и от простых граждан.

- Наши люди всегда активно помогают тем, кто нуждается в поддержке, - подчеркнул мэр Саянска. - Сейчас мы все перед лицом общей опасности. И люди не остаются в стороне, помогают выстоять в борьбе с инфекцией, с тяжелым вирусом. Благодарю всех, кто откликнулся на призыв о помощи. Мы организовали поддержку больницы. Подключились все предприятия - и Саянский бройлер, и Саянскхипласт и другие. В два отделения медучреждения будем подводить кислородные линии. Слова признательности всем, кого не оставляет равнодушным чужая беда, - всем предприятиям, предпринимателям, горожанам. Надеюсь, что круг благотворителей будет все шире.

Сегодня Саянская городская больница находится на переднем крае борьбы с инфекцией. Здесь открыт ковидный госпиталь на 45 мест. Также развернуты койки для лечения пациентов с внебольничной пневмонией.

- Наши медики мужественно сражаются со смертельным недугом. Они на посту день и ночь, без выходных, без отдыха. Наше здоровье, наше благополучие, наша жизнь - сейчас в их надежных профессиональных руках. Все силы брошены против тяжелой инфекции. Наша задача помочь им выстоять в этой борьбе, ведь людям в белых халатах сейчас очень сложно, - сказал Олег Боровский.

#СпасибоВрачам

Помимо власти и благотворителей врачам сегодня помогают обычные жители. Например, коллектив детского сада № 36 города Саянска собрал более 10 тысяч рублей и приобрел термометры для инфекционного отделения Саянской городской больницы.

Коллектив детского сада № 36 города Саянска собрал более 10 тысяч рублей и приобрел термометры для инфекционного отделения Саянской городской больницы. Фото: Пресс-служба администрации Саянска

Учителя, ученики и родители школы № 4 купили для медучреждения более тысячи бутылок питьевой воды.

В рамках акции «Мы вместе» отряд волонтеров Дома детского творчества «Созвездие» запустил творческий проект #СпасибоВрачам. Активисты отряда сняли видеоролик со словами благодарности медикам, написали добрые пожелания и вручили врачам детской поликлиники небольшие подарки. Слова благодарности медикам также могли выразить все желающие, сняв видео, или подписав открытку.

Как подчеркнул Олег Боровский, ситуация с распространением коронавирсуной инфекции показала, насколько у саянцев неравнодушные сердца.

Учителя, ученики и родители школы № 4 купили для медучреждения более тысячи бутылок питьевой воды. Фото: Пресс-служба администрации Саянска

- Большая-большая благодарность всем - и взрослым, и детям - людям с большим сердцем, - сказал он. - Мы обязательно справимся с этой бедой благодаря такой сплоченности.

Также, обращаясь к жителям города, мэр еще раз напомнил, что инфекция пока не отступила, случаи заражения прибавляются, а потому нужно продолжать принимать все необходимые меры предосторожности.

- Уважаемые саянцы! Если вы не хотите пополнить статистику по ковиду, будьте бдительны, - призвал горожан соблюдать меры безопасности Олег Боровский. - Защитите себя и своих близких! А мы будем делать все, что в наших силах, чтобы противостоять инфекции и помогать медикам. Эти дни уже показали, что у нас много неравнодушных людей. Еще раз спасибо всем, кто помогает бороться с этой страшной бедой! В тяжелые времена люди должны сплотиться ради достижения цели. А цель сегодня одна - победить болезнь.