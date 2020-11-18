Стало известно, как будет в этом году выглядеть ледовый городок в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самая главная загадка года разгадана. Ледовый городок в Иркутске 2021 оформят фигурами героев детских сказок и отечественных мультфильмов. Причем самых популярных. "Зимнюю сказку" представят дядя Федор, пес Шарик и кот из «Простоквашино», Кай, Герда и сама Снежная королева, мамонтенок, Волк с Зайцем из «Ну, погоди!», и, конечно, Маша и Медведь. Без Быка тоже не обойдется, он все-таки символ наступающего года. Появятся там и лыжник, и конькобежец. Куда нам в Новый год и без спорта? Работать над созданием фигур мастера начнут в начале декабря, когда в Иркутск придут морозы. А вот к монтажу главной городской 25-метровой елки уже приступили.

– Город уже начали украшать к наступлению Нового года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этом году нам придется отказаться от некоторых привычных для иркутян развлечений. Например, в сквере Кирова не будет традиционной большой горки. Не откроет свои двери и резиденция Деда Мороза, – рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов. – Состоятся ли в этом году праздничные мероприятия, будет решено на заседании городского штаба под руководством мэра города Руслана Болотова.

Но оставить жителей города совсем без Нового года никак нельзя. Поэтому Ледовый городок в Иркутске 2021 будет радовать глаз. А новогодние украшения появятся на улицах города до 20 декабря.