"Вырывали ногти с корнем": следователи Иркутска продолжают искать жертв "Леди Коготок". Фото: СУ СКР по Иркутской области.

«Научу реконструировать поврежденные ногти! Записывайтесь на семинар-практикум, впервые в Иркутске!». А что, любопытно! Дополнительный заработок. Не удивительно, что подобное видео в 2018 году заинтересовало людей. Его выложила на YouTube Елена Дзык из Московской области. Сама себя она зовет «Леди Коготок».

И желающие посетить семинар были. Несколько человек записались, не предполагая, что их там ожидает. А между тем, 50-летняя женщина имеет печальную и громкую славу. «Кровавый мастер педикюра», «мясник-самоучка» - и это еще не самые жесткие эпитеты, которые сопровождают отзывы о ней. Следователи полагают, что на своих семинарах она вырывает пациентам ногти, даже не предупредив их о процедуре. Кто его знает, зачем...

Сейчас следователи СКР просят откликнуться тех, кто знает вот этого человека.

Имя этого человека просят назвать в СУ СКР по Иркутской области.

"У следствия появились сведения, что мужчина, изображенный на фото, обращался к Елене Дзык, когда она приезжала в Иркутск. В настоящее время следователи СК России просят граждан сообщить информацию о личных данных указанного мужчины либо о его местонахождении. Информация, которой он владеет, может помочь следствию. Кроме того, продолжается поиск иных лиц, ставших свидетелями либо пострадавшими от действий Елены Дзык.", - сообщает пресс-служба СК по Иркутской области.

Следствие напоминает, что прием проходил под Иркутском, в поселке Маркова. По версии следствия, она нашла сообщников, вместе они запаслись лекарствами и медицинскими изделиями, сняли дом. А когда туда пришли посетители семинара, им без предупреждений удалили ногти на ногах.

Силовики полагают, что все эти операции - незаконны. Женщина, которая называет себя "Леди Коготок" - индивидуальный предприниматель, но не врач. Медицинского образования не имеет, лицензии у нее нет.

- Расследуется уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору», - сказали в СУ СКР по Иркутской области. - Просим отозваться жителей Иркутской области, пострадавших от ее действий, или ставших свидетелями.

Напомним, полтора года назад, летом 2019 года, ее задержали в Подмосковье и отправили на следствие на Дальний Восток, в Хабаровск, где 10 человек тоже пострадали от ее "услуг". Каждому из них семинар обошелся в сумму около 100 тысяч рублей! А в декабре дело передали в суд.

"Леди Коготок" популяризировала себя, набирая посетителей на канал с видео. Став известной, отправилась в тур по России. В Хабаровске, например,во время семинаров убеждала слушательниц, что из-за разных заболеваний ногти лучше сразу удалять, и ей верили. Во время расследования вину не признавала, наоборот, утверждала, что "клиенты были благодарны".