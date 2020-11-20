Доставка от «Узбекистона»: выбирай свое. Фото: Александр Вавилов

В период пандемии важно помочь своему организму выстоять против вирусных нападок. Здоровое, сбалансированное питание здесь играет далеко не последнюю роль. Узбекская национальная кухня славится на весь мир своими сытными, вкусными и полезными рецептами. Главный козырь здесь - специи, а именно они основные «противники» вирусов.

Ресторан «Узбекистон» предлагает своим гостям доставку национальных блюд, что называется, с пылу с жару: ароматный плов, сочную самсу, лагман, шурпу и аппетитные хачапури… Такое меню отлично подойдет на все случаи жизни, будь то семейный праздник, романтический ужин вдвоем или корпоратив.

«Узбекистон» особенно знаменит тремя блюдами - пловом по-узбекски с бараниной, хачапури по-аджарски и байским ассорти шашлыков.

Фото: архив компании

Оно и неудивительно, ведь плов - жемчужина узбекской кухни. Ни одно семейное торжество, будь то рождение младенца, свадьба, встреча и проводы гостей, не обходится без плова. Несмотря на то что блюдо состоит из калорийных продуктов, балансирующим компонентом в нем является большое количество моркови, а также сезонные фрукты (айва, изюм, курага и др.) и овощи (чеснок и др.).

Отдельная гастрономическая история - хачапури по-аджарски. Знаменитая лодочка - открытый пирог из сдобного теста с начинкой из смеси молодого рассольного сыра, сулугуни с растопленным сливочным маслом и слегка запеченным куриным яйцом - не оставит равнодушным даже притязательного гурмана.

Фото: Александр Вавилов

Ассорти шашлыков - универсальное блюдо на компанию: телятина, ягненок, курица, свинина - голодным не останется никто.

Вот несколько причин заказать доставку из «Узбекистона» прямо сейчас.

Прежде всего это оперативность. Ваш заказ доставят максимум в течение часа. Сытные и вкусные блюда приедут к вам еще горячими.

При самовывозе - скидка 15%. Акция действует ежедневно на все меню доставки.

Еще один приятный бонус - пирога с брусникой и яблоками имениннику в подарок, либо скидки 20% на всё меню. Акция действует три дня до и три дня после дня рождения, при заказе доставки блюд от 1000 рублей.

«Узбекистон» балует своих гостей вкусными подарками:

- при заказе от 1000 рублей вы получаете сертификат на самсу;

- при сумме заказа от 2000 рублей - на выбор картофель «Айдахо», картофель, жаренный с грибами и луком, картофель фри, картофельное пюре, овощной кебаб;

- при заказе на сумму от 2500 рублей - самса в подарок;

- мини-чебуреки и чак-чак можно выбрать в качестве бонуса при заказе на сумму от 3000 рублей;

- плов с телятиной доставят при покупке на сумму от 5000 рублей.

Для читателей «Комсомольской правды» мы также подготовили приятный бонус - по промокоду КОМСОМОЛКА, при заказе доставки блюд в ресторане «Узбекистон» вы получите в подарок чебурек с курицей. Кстати, чебуреки в «Узбекистоне» отменные - очень большие, сытные и с разнообразной начинкой. Многие гости любят заказывать традиционные узбекские чебуреки!

Фото: архив компании

Совсем скоро мы запустим новогодние сеты для праздничного стола, ведь встречать Новый год нужно с сытными блюдами на столе и хорошим настроением.

Если знакомиться с узбекской кухней, то с рестораном «Узбекистон»!

Звоните и заказывайте!

Телефон 8 (3952) 48-69-99

31 декабря служба доставки будет работать до 22.00

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