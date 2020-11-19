"Ее звали доктор Вера": погибшая от COVID врач Вера Нуриахметова из Саянска жила ради помощи детям

Васила Карамовна Нуриахметова.

Ее звали в Саянске доктор Вера. И чуть что, бежали со своими детьми к врачу Вере Николаевне, потому что знали - поможет, спасет, посоветует. Она же лучший педиатр! И тут, кстати, не преувеличивали. "Заведующая детским отделением Саянской городской больницы В.Н. Нуриахметова стала одним из победителей всероссийского конкурса «Детский врач 2010 года». А сама она, забыв про все звания, буквально жила в больнице, вытаскивая своих маленьких пациентов чуть ли не с того света.

- Вера Николаевна была спасителем моего второго ребенка. Она мне его с того света вытащила.. Когда врачи не доглядели...Малыш родился с полными легкими воды,и только благодаря ее профессионализму мой ребенок выжил и проблем не было. С третьим было уже все проще благодаря ей... Мы могли в любое время обратиться к ней и получить очень профессиональную консультацию. Она знала всех детей, которых вела, и их родителей. И день и ночь была с нами на связи, - для жительницы Саянска Марины Киселевой третье ноября 2020 года, когда стало известно, что жизнь доктора Веры унес COVID-19, как и для многих местных мамочек, стал черным днем.

Она не пряталась от инфекции. Даже заболев, пыталась чем только можно помочь пациентам. И верила, что все пройдет...

-Ее все в Саянске звали доктором Верой, Верой Николаевной, - сестра погибшего врача, Гасима Карамовна, плачет до сих пор. - Хотя, конечно, на самом деле у нее другое имя - Васила Карамовна, у нас татарская семья. Но она приехала сюда сразу после института, из Омска, в 1982 году. И для простоты попросила звать ее по-русски. Малышам так удобнее. Так многие и не знали, как на самом деле! Она мало заботилась о себе. Мало говорила о себе. Хотя мы созванивались каждый день, а в октябре - и по нескольку раз на дню. Может быть, понимала, что не выкарабкается...Разговаривали с ней и 22 октября. Голос с хрипотцой был, тяжелый. Спросила - не заболела? Так только отмахнулась, мол, у нас все болеют. А уже 23 октября нам позвонили из больницы, попросили приехать. Васила была уже на ИВЛ...

Двадцать пятого октября родные были в Саянске, путь из Омска неблизкий. Просили медиков говорить правду, но те отворачивались. Сами надеялись до последнего. Ну и что, что 62 года и болезни? Есть шанс! Увы, с каждым днем пятно на легких становилось все больше, а воздуха все меньше. Пневмония быстро забирала свою жертву. Видимо, общаясь с больными малышами, доктор Вера подхватила большую дозу инфекции. Третьего ноября ее сердце перестало биться.

- Я потом, собирая ее бумаги, зашла в рабочий кабинет, - говорит Гасима Карамовна. - Там очень много вещей! Видимо, она туда просто переехала с началом пандемии, чтобы не тратить время на дорогу домой. Чтобы помогать детям. Судьба у нее так сложилась, что своих ребятишек не было....Одна жила. Мы -то все в Омске. Да что одна? Нам много звонили, приходили перед прощанием. Любили ее в городе, ведь она всю жизнь ему отдала.

И опять - мало кто знает. Почетное звание ей дали за заботу о маленьких беспризорниках, которых, благодаря в том числе и ее настойчивости, в маленьком городке практически не было. Всех их помещали сначала в больницу, отогревали теплом и радушием, потом устраивали - кого-то в семьи, кого-то в дома ребенка. Конечно, это было "не по профилю", но она иначе не могла.

Шестого ноября Саянск простился с доктором Верой.