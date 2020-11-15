«Требуются лотошницы, аккордеонист и взрывники»: как жил Братск в 60-ые

Строители Братска умели не только работать, но и отдыхать. Бригада Мулина в свободный день. Фото: Эдгар БРЮХАНЕНКО.

Известный журналист Алла Тирских ведет в братской газете «Огни Ангары» краеведческую рубрику. И, рассказывая, как строился и чем жил город Братск, «Комсомолка» не смогла пройти мимо ее публикаций, в которых профессионально точно и емко отражена жизнь города.

«Регулярно погружаясь в газетное прошлое, автоматически читаешь объявления, чтобы полнее почувствовать «запах эпохи». Объявления в «Огнях Ангары» - это своеобразная летопись жизни Братска от начала большой стройки до перехода в XXI век, - пишет она в одном из выпусков. Публикуем с небольшими сокращениями.

С первых лет издания газеты читатели активно пользовались объявлениями в газетах по различным поводам. Если кто-то думает, что советские объявления ограничивались только сообщениями вроде "Продам старый "Запорожец" недорого" или "Куплю подержанный холодильник "ЗИЛ", то это напрасно. Жители молодого города действительно в бытовых нуждах и совершенно бесплатно прибегали к услугам газеты, но извещений, разного рода объявлений от организаций, предприятий было гораздо больше.

ИСКАЛИ ЛОТОШНИЦ И МУКОСЕЕВ

Объявления о наличии вакансий, как мы говорим сегодня, были в каждом номере. На полосе они размещались блоком под рубрикой «Требуется». Вот буквально в одном номере за 24 мая 1962-го читаем: «Братскому хлебозаводу на постоянную работу требуются мукосеи». «Отделу общественного питания УРСА строительства Братской ГЭС требуются: повара, лотошницы, буфетчицы и продавцы газвод». «Комбинат бытового обслуживания № 2 на улице Амурская примет на работу механика швейных машин, фотографа, мастеров по ремонту электроутюгов, холодильников, охотничьих ружей, арифмометров». «Братской гидрометеорологической обсерватории требуются на работу: истопник, моторист мотолодки, матрос на экспедиционное судно». «Специализированному тресту Гидроспецстрой требуются взрывники». «Клубу «Комсомолец» нужен на работу аккордеонист».

То далёкое время ярко демонстрируют извещения Книготорга о новых поступлениях литературы, и не только. В течение всего июня 1962-го Книготорг через газету обращался к учащимся: «Все магазины братского Книготорга скупают школьные учебники прошедшего года со 2 по 11 класс включительно. Учащиеся! Помните, учебники нужны вашим младшим товарищам!».

Регулярными были объявления Книготорга типа: «Поступили в продажу книги: Н.С. Хрущев «Коммунизм – мир и счастье народа». «Сообщаем о поступлении в продажу агитплакатов «На тему дня». В комплекте 12 сатирических плакатов формата 70 на 107 см. Плакаты направлены против отрицательных явлений нашей жизни: бесхозяйственности, расточительства, тунеядства, спекуляции, о правилах социалистического общежития. Продукция предназначена для клубов, кабинетов просвещения, библиотек, «красных уголков». Цена комплекта 60 копеек».

Понятно, что самыми ожидаемыми были объявления Книготорга о поступлении художественной литературы. И такие публиковались очень часто. «Во все магазины поступили тома подписных изданий: М. Горький - том 10, М. Шолохов – том 2, Т. Драйзер - том 5-6».

РЫБАКОВ ВЕРНЕМ ОБРАТНО

Становление Братска было временем суматошным, поэтому объявления, которые сегодня подавались бы как юмористические, в те годы не вызывали смеха. «Комиссия по работе с детьми при объединённом постройкоме просит родителей, записавшихся на очередь для устройства детей в ясли, пройти перерегистрацию, т.к. прежний список утерян». Ни тебе объяснений, ни «извините».

Без комментариев проходили и такие сообщения: «УРС Братскгэсстроя доводит до сведения всех организаций, что выданные талоны на спецмолоко сроком до 2 апреля будут действительны до 8 апреля». На полном серьёзе публиковались сообщения: «Братский аэропорт по субботам и воскресеньям организует перевозку любителей-рыболовов в следующие населённые пункты: Дубынино (стоимость билета четыре рубля), Подъеланка (шесть рублей), Нижняя Шаманка (шесть рублей). Обратный вывоз на следующий день гарантирован». Или ещё. «В связи с временным графиком работы аптеки № 92 с 8 до 15 часов сообщаем, что в филиале аптеки при поликлинике п. Падун можно получить лекарство сразу же после посещения врача, если выписана готовая форма. Если лекарство требует приготовления, придётся подождать заказ до трёх-четырёх дней».

Для таких объявлений даже завели отдельную рубрику «Вырежи и сохрани». Под ней сообщалось об открытии новых автобусных маршрутов, адресах новых магазинов, графике выхода на экраны новых лент Братского отделения кинопроката.

Дома строители заботились о досуге всей семьи. Фото: Эдгар БРЮХАНЕНКО.

СЕРВИЗ ИМПОРТНЫЙ

Три года назад появившийся закон о самозанятых гражданах считался новшеством в законодательстве. А вот наша газета говорит о том, что государство ещё 60 лет назад заботилось об этой категории населения. Девятого апреля 1960-го местный комитет Братского горкомхоза просил «граждан, работающих по найму домработницами, прибыть в отдел коммунального хозяйства для заключения трудового договора и получения трудовой книжки».

В условиях дефицита товаров народного потребления в строящемся городе жители, особенно хозяйки, радовались технике, облегчающей ведение домашнего хозяйства и… посуде. В обиходе у женщин появилось волшебное слово «сервизы». Каждая хотела в своём доме иметь кофейный, чайный или столовый набор, где все предметы объединены одним стилем. Раздобыв сервиз, хозяйки прикасались к нему только в дни генеральной уборки. Пользоваться дефицитной посудой в каждодневном быту было не принято. Даже гостям блюда и напитки подавались в ней избирательно.

Можно представить, как в 1961-м году братчанками было воспринято объявление управления рабочего снабжения: «Шестого марта во все хозяйственные магазины поступят для продажи импортные чайные и столовые сервизы из высших сортов фарфора. Кофейный на шесть персон - 780 рублей. Чайный (12 персон) – 1140 рублей. Столовый на шесть персон - 2200 рублей. Обращаться в часы работы магазинов».

В наши дни объявления в СМИ о встречах, собраниях даются заблаговременно, в шестидесятых, когда почтальон с утра разносил газеты, можно было прочитать на странице: «Сегодня, в 7 часов вечера, в зале заседаний ГК КПСС состоится лекция «Борьба партии за ускоренное решение основной экономической задачи СССР». «Сегодня в шесть вечера на стадионе «Труд» пройдёт матч по футболу между командами «Труд» и УМ».

Такое видела газета, такое пережила страна. В народе говорят, какое время - такие и песни. В нашем случае подойдёт другое: какое время - такие и объявления.

Алла ТИРСКИХ, газета «Огни Ангары», город Братск.