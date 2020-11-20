Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 20 ноября. Второй день в регионе регистрируются рекордные суточные приросты заболевших коронавирусом во второй волне – 267 подтвердилось 19 числа, 269 – сегодня, 20 ноября. Несмотря на это ситуация становится более радужной, так как и числа выздоровевших тоже не малые: за сутки выписано 674 поправившихся.

Всего в Приангарье с начала пандемии инфекцию подхватили 29 652 человека, справились с ней уже 25 066. В больницах под присмотром медиков остаются еще 4330 пациента, еще у пяти тысяч – 4974, если быть точными - болезнь протекает в легкой форме, они лечатся дома.

Увы, за минувшие сутки смертей от COVID-19 избежать не удалось. На этот раз мы потеряли 18 земляков. Всего от COVID-19 с конца марта, когда в наш регион «добралась» новая коронавирусная инфекция, скончалось уже 736 заболевших, еще 134 с таким же диагнозом сгубили иные болезни. Всего жертвами пандемии стали 870 человек.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 20 ноября: возможность локдауна не рассматривается

В Иркутской области уже третий день подряд количество выздоровевших от коронавируса измеряется несколькими сотнями. Три дня назад был рекорд – 916 справившихся с инфекцией, 19 ноября их было – 813, сегодня – 674. Эти цифры внушают надежду и уверенность, что ситуации, как в соседней Бурятии (там до 30 числа закрыли все ТЦ, рестораны и развлекательные центры), в Приангарье не будет. Количество госпитализированных заболевших уменьшается за счет выздоровления, количество вновь открытых коек – растет. Например, в Иркутской клинической больнице №3 накануне открыли 90 коек. Поэтому возможность локдауна глава региона Игорь Кобзев пока не рассматривает.

Поставки необходимых лекарств налажены, амбулаторные больные начали получать бесплатные препараты по рецепту.

Коронавирус в Иркутске, 20 ноября: на борьбу – миллиард

На борьбу с COVID-19 в Приангарье потратили более миллиарда рублей из бюджета области. На эти деньги закупались медикаменты, СИЗ, аппараты для кислородной поддержки заболевших коронавирусом, аппараты для вентиляции легких, автомобили для скорой, ремонтировались и реконструировались больницы.

Решить все проблемы оснащения минздрава региона этих средств не хватит. Однако область вошла в программу модернизации, в течение следующих пяти лет регион получит более 10 миллиардов из федерального бюджета. Уже известно, на что пойдут деньги.

«Планируется построить, отремонтировать и провести реконструкцию в 191 медицинском учреждении, приобрести 326 единиц транспорта и 1442 единицы медицинского оборудования», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 ноября

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