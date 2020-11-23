Как улучшить свое здоровье и физическое состояние тела, занимаясь 20 минут в день

Порой бывает трудно найти время на себя: сделать маникюр, приготовить кулинарные изыски, заняться творчеством или же просто научиться чему-то новому. Иркутский торговый центр «Цветной парк» подготовил серию мастер-классов, в которых профессионалы своего дела рассказывают, как достичь желаемых целей с минимальными затратами.

В первом выпуске разработчик технологии «Умный спорт», владелец сети клубов «Идеал» Ольга Поменчук поделилась базовыми секретами своих тренировок. Как отметила Ольга, чтобы быть в тонусе, достаточно иметь 20 минут свободного времени и желание тренироваться.

Примечательно, что при правильном подходе к тренировкам вы не только сможете добиться красивого тела, но и улучшите общее самочувствие. А занимаясь с профессиональными инструкторами «Идеала», вы также сможете поменять свой образ жизни, избавившись от ненужных предрассудков и зажатости.

Всех желающих стать лучше ждут на тренировку в клубе «Идеал» по адресу: ул. Байкальская, 250/1 (ТЦ «Цветной парк», 3-й этаж).

Instagram «Идеала»: @ideal_irk

Сайт: www.ideal38.ru

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