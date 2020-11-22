Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 ноября: более 30 000 случаев заражения COVID-19, погибло 906 человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 ноября: 30 000 случаев заражения COVID-19, погибло 906 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 22 ноября. В Иркутской области ежедневный прирост новых заболевших коронавирусом сохраняется на одном уровне вот уже несколько дней 250-269. Для второй волны эти цифры рекордные. Сегодня, оперативный штаб сообщил, за стуки еще у 266 человек подтвердился COVID-19.

«В больницах Приангарья сейчас 4 233 пациента с новой коронавирусной инфекцией находятся в больницах», - отмечают региональные власти. – «За сутки госпитализировано 12 человек».

Общее число случаев заражения в регионе на 22 ноября - 30 175. Стоит отметить, что большинство из заболевших уже выздоровели. Вылечились за сутки еще 294 человека, всего с инфекцией справились 25 923.

Увы, ни один день не обходится без сообщений о смерти от COVID-19. За сутки болезнь унесла жизни еще 17. С начала пандемии в регионе скончалось уже 906заразившихся: 771 пациент умер именно от коронавируса, еще 135 сгубили иные заболевания.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 22 ноября: подключение районных больниц к телемедицине

В Иркутской области сейчас обсуждается возможность работы фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц с применением телемедицины.

«Подготовлено предложение о строительстве станций мобильной связи в 37 населенных пунктах области, которые смогут обеспечить доступ к глобальной сети учреждения социальной сферы», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

О необходимость введения телемедицины и в Иркутске обсуждалась на рабочей неделе. Проработать единую информационную систему взаимодействия с жителями региона должны до 30 ноября.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 ноября.

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