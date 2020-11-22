«Хоронили жену без меня»: незрячий иркутянин рассказал, как выжил после COVID-19, но потерял супругу

Житель Иркутска Алексей заболел коронавирусом и вылечился, а вот его супругу спасти не смогли Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- «На пусть трость моя у тебя будет» сказала мне жена, ее увезли в реанимацию и больше я ее никогда не видел, - рассказывает о своем последнем прощании с супругой 48-летний иркутянин Алексей Тараповский.

Коронавирусом семейная пара двух слепых иркутян заболела в конце октября. Они спасались от инфекции как могли. Еще весной переселились на дачу под Иркутском. Чего только не делали, чтобы защититься!

- Откуда я притащил этот коронавирус?! – корит себя Алексей. – Не пойму! В магазин ходил всегда в маске, руки обязательно мыл с мылом. Может на ботинках принес…

За три дня до появления кашля мужчина уже почувствовал недомогание. Когда появились все симптомы коронавируса, поднялась и температура – сначала небольшая, потом под сорок.

- Самая большая была 40.4 , - рассказывает сибиряк. – У нас такой специальный градусник. Ставишь его подмышку, он мерит температуру, а потом произносит вслух данные.

В доме Тараповских все сделано, чтобы облегчить жизнь «без глаз» - «говорящие» компьютер и телефон… Зрение Алексей потерял еще в 19 лет, когда служил в армии (подрались с сослуживцем, и вот результат). Супруга - в 8 лет после неудачной физиотерапии. Познакомились на концерте. Ольга играл на домре в ансамбле незрячих. Так и жили вместе уже 16 лет, служа опорой и утешением друг для друга. А 8 лет назад завели Грету – собаку-поводыря.

«Хоронили без меня»

После кашель и температура появилась и у жены Ольги. Скорая помощь на вызов не приезжала. Тогда супруги связались с соцработником, которая привела терапевта. Послушав обоих заболевших, врач сама связалась с медиками и тем же вечером пару госпитализировали.

- Привезли нас на КТ: у меня 23% поражения легких, у Оли – 80%, нас сразу в медсанчасть №2 увезли, она мне только свою трость успела отдать, и в реанимацию на аппарат ИВЛ, - рассказывает Алексей. – Это было 27 октября…. Больше я не смог с ней даже поговорить. После ее перевели в Юбилейный, в госпиталь ветеранов. Все это время она была на аппаратах. Умерла 5 ноября…

Мужчина в это время сам был в ковидном госпитале. Его после КТ увезли в больницу на Гагарина, где он лечился до 16 ноября: ставили системы, уколы, временами дышать приходилось кислородом через две трубочки, вставленные в нос.

- Хоронили Оленьку без меня, - сдерживается Алексей. – Друзья наши просто в сторонке постояли, близко их не подпустили — нельзя.

Пока Алексей не знает, когда сможет побывать на могиле жены. Самого же его, уверен, спасла собака.

- Я считаю, что меня спасла собака. Приходилось двигаться, хоть и на даче жили, нужно было выводить ее гулять каждый день. А это свежий воздух, нагрузки. Даже с температурой под 40 выводил на улицу, - говорит он. - А Оля идти с нами не хотела, говорит «да ну там эти бордюры». А там их всего-то 8 штук…

Грету буквально за день до госпитализации удалось пристроить в питомник К-9, специалисты которого и обучили ее в свое время необходимым навыкам поводыря.

Жизнь после коронавируса

После выписки мужчина вернулся домой в Иркутск. Врачи сказали, надо беречься, не допускать переохлаждений, поэтому, боясь простуд, Алексей приехал после больницы не на дачу, а в городскую квартиру. Грету сотрудники питомника вернули ему на следующий день после выписки.

- Я как только ее встретил в подъезде, понял, она уже чувствует беду, - говорит Алексей. – За то время, что она у нас живет, я знаю все ее повадки. Несколько дней она ходила по квартире искала Ольгу. Сегодня вот уже пятый день… успокоилась немного.

Мужчине предстоит долгое восстановление: курс медикаментов, в феврале – обследование легких.

- Гулять чаще сказали. Хорошо, что хоть Грета осталась, с ней и гуляю раза по три в день, - рассказывает выздоровевший. - Тяжело без зрения. Пытаюсь сейчас наводить порядок, беру штаны – а чьи они? Женские, мужские? Понять не могу.

В остальном и приготовить любое блюда Алексей может сам – учился жизни незрячих в школе города Бийск (там и ходить с тростью обучили, и шить, и считать) - и за продуктами с Гретой сходить на местный рыночек в Ново-Ленино.

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