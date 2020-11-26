Фейс-тренер Наталья Кадникова: Можно сохранять молодость и красоту, не выходя из дома

ТЦ «Цветной парк» продолжает делиться мастер-классами. В сегодняшнем выпуске сертифицированный фейс-тренер, нутрициолог, бьюти-коуч Наталья Кадникова показала, как правильно делать гимнастику для лица в домашних условиях.

Специалист поделилась различными упражнениями, включая технику «5П», благодаря которой любой крем будет лучше усваиваться.

К слову о косметике. Как отмечает Наталья Кадникова, она предпочитает торговую марку «Секрет красоты», поскольку продукция данного бренда отвечает многим параметрам, включая сертификацию USFDA.

Найти такую косметику можно и в Иркутске. Представительство компании находится на втором этаже ТОЦ «Цветной парк», расположенного по адресу: ул. Дзержинского, 40.

Instagram «Секреты красоты»: @kosmetika_sekretkrasoti

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