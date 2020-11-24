Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 ноября: суточный прирост выше всего в Иркутске, Усть-Илимске и Братске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 ноября. По ней видно, что из 30713 случаев заражения почти половина, 12842 заболевших, приходится на Иркутск.

На второе место по числу зараженных вышел Ангарск - 3062 человека, на третье - Иркутский район, где заразу подхватили 1982 жителя, на четвертое - Братск (1935 заболевших COVID-19), на пятое - Усть-Кутский район, в котором с начала пандемии было 1872 пациента с коронавирусом, на шестое - Усть-Илимск с 1388 заболевшими. Также в красной зоне Бодайбо и Эхирит-Булагатский район, но там число ковидных пациентов не превышает тысячи.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 ноября: высокий прирост в крупных городах

За сутки в Приангарье коронавирус диагностировали 270 пациентам. В основном, в крупных городах региона - в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Ангарске и Саянске. Там отмечены десятки новых случаев.

Единичные заражения опасной инфекцией зарегистрировали за сутки в Бодайбо, Свирске, Тулуне, в Усть-Кутском, Тулунском, Заларинском, Куйтунском и Иркутском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 ноября: много "зеленых" зон

В остальных территориях заразу за прошедшие сутки не нашли ни у одного пациента. Многие из этих сел, городов и районов остаются в "зеленой" зоне, то есть с относительно небольшим числом заболевших коронавирусом с начала пандемии. Например, в лидерах - Катангский район, где с весны зарегистрировано всего семь случаев заражения. В Зиминском районе было 11 заболевших, а в Балаганском и Мамско-Чуйском районах - по 22.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 24 ноября.

Фото: сайт правительства Иркутской области.

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