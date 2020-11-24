Сибирячка больше часа простояла на гвоздях, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Светлана Муравлёва из Читы впервые встала на гвозди четыре года назад, и увлекла этим всю семью. Фото: личный архив.

Час простоять босиком на гвоздях, не поранив ступни и не ощущая боли? 47-летняя Светлана Муравлёва из Читы доказала, что это под силу не только йогам. Впервые на доску Садху она взошла четыре года назад, а этой осенью поучаствовала в мировом рекорде. Вместе со 150 единомышленниками со всей страны, собравшимися в Санкт-Петербурге, женщина балансировала на гвоздях 1 час, 11 минут и 11 секунд.

- Это самое массовое стояние в мире. Рекорд зафиксирован и до 14 декабря его официально внесут в Книгу рекордов Гиннесса! - рассказывает Светлана. - Я побила еще и свой личный рекорд - 60 минут. Результат команды зависел от каждого участника, поэтому очень важно было выдержать и не подвести остальных.

Так каково это - стоять на остриях?

- Поначалу было больно, очень больно! - восклицает женщина. - Но стоит отключить животные инстинкты и включить голову, как все проходит. Вдох-выдох, расслабление… И вот уже гвоздики ощущаются «мягкими», как облако. Мне это дается легче, потому что я психолог, а еще тренер по ушу. Чувствовать и слышать свое тело я умею.

На первые занятия Светлана пришла со старшим сыном - сделала ему такой необычный подарок на день рождения. Да и самой было интересно. И так ей пришлось по душе, что захотела не просто научиться стоять на гвоздях, но и сама стать тренером.

- Впервые продержавшись на доске Садху целых 10 минут, я думала про себя: «Света, мало тебе забот, еще и гвозди? Зачем?» - смеется сибирячка. - Позже я осознала, что именно в этот момент, сосредоточившись на дыхании и мыслях, я преодолеваю страхи (так, например, избавилась от боязни змей) и нахожу решение важных вопросов. А еще это дает улучшает кровообращение и дает мне прилив сил.

Втянулись всей семьей. На гвоздях балансирует и она, и ее супруг (он, кстати, тоже тренер по ушу), и оба их сына: старшему 15 лет, младшему - девять. Причем он стоит на доске Садху аж с пяти лет, радуясь, что умеет это делать наравне со взрослыми. А Светлана теперь учит этой практике других людей - и не только в Чите, но даже во Владивостоке и Москве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08