Эпидемиологическая ситуация в Киренском районе стабильная

Михайлов Алексей Сергеевич, главный врач ОГБУЗ Киренская РБ. Фото: Анастасия КАРМАДОНОВА

В то время, как в городах Иркутской области каждый день фиксируется от 5 до 80 новых случаев COVID-19, ситуация в Киренском районе остается более-менее спокойной.

Как отметил Алексей Михайлов, главный врач Киренской районной больницы, в соседних территориях заболевших коронавирусной инфекцией больше в разы.

- Это связано и с отдаленностью нашего района и с той работой, которую мы проводим в целях предотвращения распространения COVID-19. Отслеживание контактов с зараженными, лечение пациентов - все это, безусловно, сыграло свою роль, - подчеркнул он.

Сегодня в больнице действует инфекционное отделение на 10 коек. Дополнительно на базе гинекологии был развернут ковидный госпиталь на 20 мест.

- Последние две-три недели у нас наблюдался большой наплыв пациентов с коронавирусом, - констатировал главврач. - Дело в том, что мы лечим не только жителей Киренского района, но и Катангского. Также регулярно к нам привозят вахтовиков, которые трудятся на месторождениях практически по всему северу региона.

В ковидном госпитале работают один врач, несколько медсестер, санитарки. Также в борьбе с коронавирусной инфекцией принимает участие вся участковая служба - терапевты выезжают к больным на дом.

- Как только у человека подтверждается COVID-19 или появляются симптомы инфекционного заболевания, к нему сразу направляют врача. Брошенных пациентов у нас нет. Успеваем обеспечить медицинской помощью всех, так как нагрузка не такая высокая, как в крупных городах региона. С тестированием на коронавирус у нас проблем тоже нет. Два раза в неделю отправляем анализы в лабораторию в Иркутск. Максимум через два дня получаем результаты, - рассказал Алексей Михайлов.

Алексей Пшеников, заместитель главного врача по лечебной работе, анестезиолог-реаниматолог, в отсутствие врача-инфекциониста ведет всех больных коронавирусом, находящихся в стационаре. Занимается ими, что называется, днем и ночью. Кроме того, вылетает по вызовам на вертолете.

Киренская районная больница - филиал Иркутского областного центра медицины катастроф. Вертолет базируется в аэропорту. При необходимости врач и фельдшеры отправляются в Катангский, Усть-Кутский, Казачинско-Ленский районы, чтобы забрать пациентов с тяжелым течением различных заболеваний, травмами и другими серьезными случаями.

В составе стационара сегодня действуют два терапевтических, хирургическое, педиатрическое, инфекционное, неврологическоеотделения, гинекологический комплекс. Также в структуру районной больницы входят две поликлиники, 17 фельдшерско-акушерских пунктов и одна участковая больница в поселке Алексеевске.

- Хотелось бы отметить врачей стационара, участковых терапевтов Елену Нечаеву, Елену Богорадникову, Анну Сундуй, Максуда Ишратова, а также медицинских сестер, которые с ними работают, и фельдшеров скорой медицинской помощи. Хотя ситуация у нас не такая сложная, как в ряде других территорий области, наши медики тоже находятся на передовой борьбы с коронавирусом и с честью справляются с этой задачей, - подчеркнул Алексей Михайлов.

Богорадникова Елена Геннадьевна, врач-терапевт. Фото: Анастасия КАРМАДОНОВА

Главный врач также отметил, что лекарств и средств индивидуальной защиты в медицинском учреждении в настоящее время достаточно. Остаются некоторые вопросы по оборудованию. Например, нет компьютерного томографа. Пациентам могут сделать только рентген. Также есть потребность в кислородных концентраторах. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то их сегодня в больнице четыре, и еще один был бы не лишним.

Ишратов Максуд Ахмадшоевич, врач-терапевт. Фото: Анастасия КАРМАДОНОВА

Администрация Киренского района обратилась к предпринимательскому сообществу с просьбой поддержать учреждение здравоохранения в непростой ситуации, связанной с пандемией. Те, кто откликнулся, привозят в больницу одноразовую посуду, которая необходима для предотвращения распространения коронавируса.

Ковшарова Галина Валерьевна, медицинская сестра. Фото: Анастасия КАРМАДОНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района:

- В регионе предпринимаются серьезные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Огромная благодарность губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву за поддержку в этой непростой ситуации. Также слова признательности хотелось бы выразить врачам, которые находятся на передовой. При этом стоит напомнить, что сегодня многое зависит от каждого из нас. Важно использовать средства индивидуальной защиты. Безответственное поведение одного человека может иметь необратимые последствия для очень многих! Берегите себя и своих близких! Мы все в ответе друг за друга.