Коронавирус в Иркутске, последние новости на 24 ноября: в больницах и амбулаторно лечатся больше 9000 человек

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 24 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус в Иркутске, 24 ноября. В Приангарье установлено рекордное для второй волны коронавируса число заболевших за сутки. По сообщения оперативного штаба региона, диагноз COVID-19 подтвердился у 270 человек. Общее количество случаев инфицирования на территории Иркутской области возросло до 30 713. Выздоровели из них уже 26 635 человек. За сутки с инфекцией справились 686 наших земляков.

В больницах области 24 числа остаются 4134 пациента, еще 4907 лечатся дома. Сегодня число умерших в регионе от коронавируса увеличилось до 800, за сутки скончались 15 человек от COVID-19. Еще 136 (+1 за сутки) подхвативших заразу не выжили из-за других тяжелых заболеваний.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 24 ноября: школьники вновь сели за парты

Ученики в Иркутской области снова начали ходить в школу. Две недели грызть гранит науки им приходилось дома при помощи дистанционных уроков. Однако, с понедельника за парты сели не все ребята. Так, точно начали очное обучение только школьники начальных классов, а также большинство 9 и 11. Где-то до сих пор сохраняется смешанный формат обучения, то есть, часть классов вышли на учебу, часть – еще на удаленке.

Как сообщают региональные власти, на сегодняшний день из 885 школ региона 544 работают в очном режиме, смешанные формы обучения - в 340, на дистанционке – только одно учебное заведение.

Планируется, что в скором времени ребята из 5-8 и 10 классов также скоро смогут встретиться с учителями в классах. Решать о возобновлении очного обучения будут главы районов, согласно санитарной обстановке в их муниципалитетах.

Коронавирус в Иркутске, 24 ноября: корпоративов не будет

В Иркутской области власти приняли решение о запрете новогодних вечеринок с участием трудовых коллективов, то есть корпоративы официально под запретом. Проводить их нельзя ни на предприятии, ни с выездом в рестораны или турбазы.

Кроме того, в кафе, ресторанах и барах ( во всех общепитах) временно закрываются танцполы, караоке. Также нельзя проводить тематические вечеринки и конкурсы с викторинами, так как такие события подразумевают большое количество участников. Соответствующие ограничительные изменения уже внесены в Указ губернатора.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 24 ноября.

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