Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 25 ноября. Вторая волна пандемии коронавируса в Иркутской области только набирает обороты, рекордные для осени приросты заболевших фиксируются ежедневно. Еще вчера самой большим числом заразившихся за сутки было 270, сегодня стало известно, что еще у 273 сибиряков подтвердился COVID-19.

Под постоянным присмотром медиков находятся 4 132 пациента в больницах, еще 4757 – на домашнем лечении.

«Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приангарье на 25 ноября – 30 986, из этого числа выздоровели уже 27 046 человек», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

К сожалению, борьба с COVID-19 на территории и нашего региона не обходится без смертельных исходов. За сутки умерли еще 14 пациентов. С начала распространения коронавируса в области от него скончались уже 814 человек, еще 136 зараженных были больны другими тяжелыми заболеваниями, которые и стали причиной их кончины.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 25 ноября: ковидные центры могут появиться на базе поликлиник

Накануне Приангарье с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло. Он отметил, что сезонные всплески ОРВИ, пандемия коронавируса, болезни – вместе дают колоссальные нагрузки на поликлиники.

«На врачей первичного звена легла большая нагрузка – поток пациентов возрос», - сказал пресс-службе правительства региона Сергей Меняйло. – «Нужно рассмотреть возможность создания при поликлиниках ковидных центров. Это поможет развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями».

Полпред также посоветовал врачей старше 65 лет, которые во время пандемии ушли на больничные, привлекать для дистанционных консультаций.

Коронавирус в Иркутске, 25 ноября: нарушителей продолжают выявлять

Санитарные нормы и изменения в работе части предприятий в условиях пандемии должны соблюдаться. За выполнением ограничительных мер тщательно следят: идет проверка соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей – в местах общественного питания, в торговых центрах, выявляют нарушителей. Так, полицейские 4 раза фиксировали нарушения в одном из баров Иркутска.

«Во время последнего рейда персонал бара в Правобережном округе вел прием посетителей, в зале находились не менее 20 человек, распивались спиртные напитки, работала кухня, танцпол», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Составлен протокол об административном нарушении. Проверки будут продолжаться.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 ноября.

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