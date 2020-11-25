Детская стоматология Иркутск для действительно заботливых и умных мам

Фото: архив Кристалл

Поискам хорошей детской стоматологии родители придают серьезное значение. И это понятно: всем нам хочется видеть своих детей здоровыми и успешными. Те, кто выбрал для своих малышей стоматологическую клинику Кристалл, своим выбором более чем довольны: именно сюда умные мамы и заботливые папы везут ребятишек буквально со всего Иркутска.

Чем же обусловлен этот выбор, чем привлекает клиника юных пациентов и их родителей? Прежде всего тем, что лечить зубы в Кристалле – совершенно не больно! Здесь в холлах и коридорах вы не услышите горького детского плача. Ребятишек, которые уже бывали в клинике, не нужно уговаривать зайти в кабинет к доктору. Они знают – будет не страшно, а даже интересно.

В клинике опытные детские и подростковые стоматологи ведут прием детей всех возрастов, от 2-2,5 лет и до старшеклассников. Одно из приоритетных направлений работы Кристалла – лечение и ранняя профилактика кариеса у детей дошкольного возраста. Здесь врач никогда не предложит просто удалить молочный зуб (и умные родители обязательно прислушаются к совету доктора).

От состояния молочных зубов напрямую будет зависеть здоровье постоянных. Преждевременное же удаление молочного зуба чревато многими проблемами: у ребенка неправильно будет формироваться зубной ряд и челюстная система в целом, пострадает процесс пережевывания пищи и даже дикция.

Фото: архив Кристалл

Избежать всех неприятных последствий помогает своевременное выявление кариеса и щадящее его лечение. В Кристалле для этого имеется уникальное новое оборудование. В каждом кабинете клиники установлены немецкие дентальные лечебные комплексы SIRONA Dental – современная техника от лидера мирового производства.

Чем отличаются установки SIRONA Dental от привычных нам бормашин? Да практически всем! – утверждают специалисты. Именно эта высокотехнологичная техника обеспечивает врачу возможность выполнять все манипуляции с исключительной точностью: все действия контролируются через монитор. Готовя ложе под пломбу, врач по максимуму сохраняет здоровые ткани зуба, и это особенно важно именно при лечении детских зубов.

SIRONA Dental оснащены функциональными модулями, обеспечивающими комфорт маленькому пациенту в ходе лечения. Работают они практически без неприятной вибрации и, тем более, без пугающих завываний, так характерных для старой зубоврачебной техники.

И конечно, самое пристальное внимание в Кристалле уделяется качеству используемой анестезии. Современные анестетики безопасны для детского организма и действительно делают лечение полностью безболезненным. Малышам даже не приходится терпеть неприятных уколов в десну: врач специальным гелем обезболит место входа иглы.

Психологический комфорт юных пациентов – в числе главных приоритетов клиники. Каждый врач Кристалла умеет находить подход к испуганному или взбудораженному ребенку. Доктор даст рассмотреть все свои инструменты, заинтересует игрушками, рассмешит. В итоге - самый робкий малыш без проблем и опасений садится в стоматологическое кресло.

Если же ребенок уже был напуган болезненным лечением, умные и внимательные родители именно в Кристалле смогут исправить ситуацию. Для таких детей лучшим выбором будет лечение зубов под седацией – щадящей разновидностью наркоза. Но седация – не наркоз в обычном понимании этого слова! Под воздействием вдыхаемой газовой смеси напряженный ребенок остается в сознании, просто полностью расслабляется и успокаивается. Более всего это состояние схоже с приятной дремотой. Малыш будет спокойно сидеть в кресле, давая врачу возможность выполнять свою работу. Лечение детских зубов под седацией – обычная практика для европейских стран, и хорошо, что заботливые родители имеют возможность найти такой вариант и в Иркутске.

Фото: архив Кристалл

Ведут прием в Кристалле и опытные детские и подростковые ортодонты. Контролировать развитие прикуса у ребенка нужно со времени прорезывания первых молочных зубов. Для этого достаточно будет приводить малыша на регулярные профилактические осмотры в Кристалл. Специалист заметит возможные проблемы буквально в зародыше, и подберет оптимальный способ их коррекции. А ведь правильный прикус – это не просто эстетика! Человек с открытой улыбкой и ровными зубами всегда будет занимать в жизни более выигрышные позиции, чем тот, кто стесняется кривых зубов. Умные мамы это учитывают обязательно: заботясь о прикусе ребенка, мы тем самым закладываем фундамент его будущей взрослой успешности.

Выбирая все лучшее для своего малыша, умные родители оценивают все варианты – и все равно выбирают сердцем. Ведь материнское сердце не ошибается, когда речь идет о благе ребенка! Мамы и папы, приводящие детей в клинику Кристалл уверены – все изменится к лучшему. А доктора Кристалла сделают все, чтобы улыбки ребятишек были белозубыми и красивыми.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/