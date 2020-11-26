Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 26 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 26 ноября. Темпы не снижаются. Заболеваемость сибиряков COVID-19 во время второй волны пандемии остается на прежнем уровне. Ежедневно коронавирус подтверждается больше чем у 260 человек. Накануне это число и вовсе было рекордным для осени – 273. Сегодня, и того, выше - 275.

Число больных или переболевших COVID-19 в самом Иркутске приближается к 13 тысячам. Болен каждый 49-ый горожанин.На втором месте Ангарск -здесь более трех тысяч заражений. В тройке пригород областного центра - больше 2 000. Дальше Братск, который отстает совсем немного и Усть -Кут. Быстро растет число заболевших в Усть-Илимске - уже около полутора тысяч.

Ежедневно анализ на коронавирус сдают тысячи человек. За время распространения новой коронавирусной инфекции в регионе проведено уже более 1 миллиона 158 тысяч тестов. В регионе работает 16 лабораторий – 2 из них Роспотребнадзора, 14 – медицинских организаций, продолжается санитарно-карантинный контроль в аэропорту.

Статистика коронавируса в Иркутской области на 26 ноября:

31 261 (+275) - подтвержденных случаев заражения;

4111 - госпитализированных заболевших;

27 469 (+423) - выздоровели;

829 (+15) умерло;

137(+1) умерло от иных заболеваний.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 26 ноября: новые аппараты ИВЛ

В Иркутском областном госпитале ветеранов установили 37 новых аппаратов ИВЛ российского производства. Закуплено медицинское оборудование было министерством здравоохранения региона.

«В данном медицинском учреждении организовано 24 реанимационные койки, все они оснащены новыми аппаратами ИВЛ и другим необходимым оборудованием», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как отметил главврач госпиталя Игорь Демин, аппараты позволяют оказывать все виды респираторной поддержки тяжелобольным пациентам с обширным поражением легких. 11 из них сейчас в резерве, который необходим для того, чтобы на время смены антибактериальных фильтром не оставлять пациента без кислородной поддержки. К тому же, техника не может работать постоянна. Ей также требуется отдых. Тогда-то и подключаются резервные аппараты ИВЛ.

Коронавирус в Иркутске, 26 ноября: как помочь медикам

Противостоять пандемии можно только объединив усилия. Каждый должен делать хотя бы то немногое, чтобы сдержать распространение инфекции – носить маску, пользоваться антисептиками для рук, стараться реже бывать в местах массового скопления людей.

Предприниматели города в свою очередь обеспечивают госпитали, где лечат больных с коронавирусом, питьевой водой и одноразовой посудой. Заведения общепита развозили врачам горячие обеды, волонтеры помогают терапевтам – развозят их на вызовы.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь врачам и лечебным учреждениям пишите свои предложения на электронную почту covid19@admirk.ru в администрацию города.