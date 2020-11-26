Названы профессии, где можно заработать до 5 миллионов в год. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях объявлено, что те, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, будут платить повышенный подоходный налог. Сразу же все бросились рассчитывать, кто же это. Ведь чтобы столько заработать, каждый месяц получка должна быть больше 416, 6 тысяч в месяц. Масла в огонь подлили аналитики РИАРейтинг, подсчитавшие, где и какие в регионах доходы. На Чукотке, например, больше 40% работающих зарабатывают больше сотни тысяч в месяц. Сразу скажем, что Иркутская область тоже вошла в топ-25 с самыми приличными доходами, но на 21 месте и у нас планку в 100 тысяч преодолели 6% жителей. Большая их часть работает на севере вахтой. Таковы зарплаты в Иркутске 2020.

«Вакансии с доходом более 5 миллионов рублей в России сегодня есть, и это не только риелторы и менеджеры по продажам – как раз этих специалистов мы не включали в наш рейтинг, так как их доход очень отличается от месяца к месяцу в зависимости от сделок, - объясняет Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток. - Как правило, речь идет о предложениях для руководителей подразделений и предприятий, также зарплаты свыше 416 тысяч рублей встречаются в вакансиях для ИТ-специалистов и врачей (чаще стоматологов), реже – в вакансиях для инженеров, бурильщиков. Например, сейчас в Новом Уренгое открыта вакансия бурильщика с зарплатой от 500 000 до 600 000 рублей в месяц, но продолжительность экспедиции - 3-4 месяца».

Специалисты отмечают, что устроиться на такие вакансии может любой, потому и «утечка мозгов» - реальность. Но не только мозги утекают, борьба идет за любого квалифицированного специалиста с опытом. Скажем, в топ профессий по стране вошли не только управленцы. На третьей позиции – директор по CMM и зарплату ему обещают почти как бурильщику. Требуется развивать 8 брендов крупной компании во всех мыслимых соцсетях.

Как стло известно "КП"-Иркутск, в регионе самая дорогая вакансия открыта для электриков. Можете удивляться, можете нет, но нужна бригада на вахту. И на одного будет приходиться до 450 тысяч рублей. Надо будет тянуть провода на севере, но это вахта. В год 5 миллионов не получается. Еще есть вариант работы директором страхового агентства. В случае, если все будет успешно, директор может поспорить по доходу с электриком и дотянуть в год до тех самых 5 миллионов. Но это как пойдет.

Если рассматривать не только самые привлекательные, но и стабильные предложения, то в топ высокодоходных попадает работа горным инженером на золотодобывающем предприятии за 250 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше получит водитель –дальнобойщик и тренер в Бодайбо. Их нанимают на работу за 200-220 тысяч рублей, а бурильщиков – за 150 тысяч. Понятно, что приходится переплачивать, иначе уедет этот же шофер или нефтяник на Уренгой зарабатывать полмиллиона в месяц.

А офисных клерков в Иркутске хватает, поэтому им много и не платят. В городе сравнительно высокую зарплату обещают разработчикам программного обеспечения – до 200 тысяч рублей. Несколько ниже доходы топ-менеджеров разного уровня. Например, директор крупной розничной сети может получать и 200 тысяч, но не каждый месяц, в зависимости от доходности бизнеса. То, что разработчики IT и рабочие обходят по доходам больших начальников, говорит о том, что мир никогда не будет прежним.

Кстати, средние зарплаты в самом Иркутске на уровне. Недавно сравнивали доходы по разным регионам России. Все три крупных города Приангарья вошли в двадцатку по стране, с зарплатами от 46, 4 в Ангарске до 50 тысяч в среднем в областном центре. Конечно, кому как повезет, не в каждой сфере доходы высоки.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Люди стали работать много интенсивнее

Виктор ЧЕБУНИН, экономист, преподаватель ИГУ

-Сейчас идет сокращение слабоквалифицированного и малопроизводительного персонала. Оставшиеся привыкают и все успевают. Им больше и платят. Люди постепенно учатся работать ритмично, интенсивно. Раньше обычно трудились рывками, и в последние 10 дней месяца делали 80% плана, устраивая авралы. А в целом никуда не торопились. Например, в историю вошли такие факты, что изумленные итальянцы на заводе «Жигули» вынуждены были снижать скорость конвейера в три раза по сравнению с европейской, уже в наше время японцы на своем СП в нашем регионе – в два раза. Сейчас такого нет. И, конечно, вахтовик в сложных условиях севера получает больше руководителя небольшого уровня в Иркутске. Иначе никто не поедет туда и производство встанет. Но надо уметь считать! Если он работает 2 месяца и отдыхает столько же, получая по 200 тысяч в месяц, то на самом деле его доход – 100 тысяч рублей. А вот если промежутки отдыха короче – другое дело.