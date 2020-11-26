Трамвай протаранил 4 автомобиля в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Да останавливайся же ты! – наверняка услышали пассажиры призыв водителя трамвая перед столкновением.

На улице Степана Разина этим утром многотонная машина не смогла затормозить и на скорости врезалась в стоящую перед ней иномарку, а та, повинуясь законам физики в следующую, следующая в еще одну. В общей сложности в ДТП с трамваем в центре Иркутска повредились четыре автомобиля. Хорошо, что никто из пассажиров и водителей не пострадал, помощь медиков не потребовалась.

- По одной из версий, причиной аварии могла стать техническая неисправность общественного транспорта, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии с участием общественного транспорта выясняются. А между тем на данной городской «артерии» уже начинает собираться пробка. Ведь, стоящие за попавшим в ДТП трамваем, его коллеги не могут проехать по рельсам дальше.

Читайте также:

Интерпол нашел внедорожник Land Cruiser Prado, угнанный 12 лет назад в Иркутске. Кроме этого еще четырем владельцам вернут их машины, похищенные в разные годы (подробности)