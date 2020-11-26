"Хватило двух случаев случайного секса": реальные истории заразившихся ВИЧ

Фото: Архив Центра СПИД

ВИЧ-инфекция - не абстрактные цифры в отчетах. Каждый раз это личная история человека, о которой он нечасто рассказывает. Но все истории подтверждают идею: никто не застрахован.

Случайные связи

Михаил, 34 года

- Я никогда не относился к группе риска, не увлекался наркотиками, не имел беспорядочных половых связей. Был обычным парнем, неплохо учился, окончил институт, занимался любимым делом, которое приносит удовольствие и доход. Тем не менее уже 10 лет я живу с ВИЧ - пары случаев незащищенного секса оказалось достаточно для инфицирования.

Анализ на ВИЧ я пошел сдавать за компанию с другом, у него были основания опасаться. Чтобы чувствовать себя увереннее, он уговорил составить ему компанию. Но оказалось наоборот: у друга все в порядке, а у меня обнаружили ВИЧ…

После того как узнал о диагнозе, принял решение расстаться с любимой девушкой - побоялся ее заразить (хотя всегда использовали презервативы), да и не хотел, чтобы молодая и красивая женщина тратила время на безнадежно (как мне тогда казалось) больного человека.

Конечно, какое-то время было сложно, но очень скоро ситуация стала меняться. Я нашел единомышленников в профильных группах и на форумах в интернете, но главное - обратился в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Со мной разговаривали, терпеливо объясняли, что к чему, рассказывали о методах терапии. Постепенно пробелы в этой области стали заполняться информацией, за что я очень благодарен сотрудникам Центра.

Прошли годы. Сейчас я счастлив, живу полноценной жизнью, у меня много интересных хобби, по-прежнему есть увлекательная и неплохо оплачиваемая работа. ВИЧ всего лишь напоминает мне, что нужно тщательно следить за своим здоровьем и не забывать о предохранении, то есть заботиться о здоровье других.

Фото: Архив Центра СПИД

С молоком матери

Карина, 16 лет

- Я знаю, что родилась здоровой и заразилась от мамы через молоко. А мама заразилась, наверное, от моего папы. Вроде как сначала она сама ничего не знала о диагнозе, а когда узнала, долго не говорила бабуле. Бабуля узнала уже, когда я родилась и, конечно, сильно плакала. Когда умер папа, мне было три года, а мама умерла в мои восемь. Бабуля долго не рассказывала мне, что с ней случилось, говорила что-то про нервный срыв. Но ближе к 15 годам я стала анализировать все и поняла, что дело, скорее всего, было в ВИЧ. Спросила бабушку еще раз, и она подтвердила: мама перестала пить таблетки, и у нее началась стадия СПИД.

Я пью таблетки с детства. В какой-то момент, когда я еще не знала о диагнозе, я стала устраивать дома скандалы: говорила, что устала от лекарств, и отказывалась их принимать. Но потом на тренингах мне рассказали, для чего они нужны, как работают, и я успокоилась.

В 13 лет я рассказала о диагнозе своей лучшей подруге. Мы жили в одном доме, дружили семь лет. Та рассказала маме. Мама ее сначала наорала на мою бабушку, потом на меня. Нам запретили общаться. У меня была депрессия - я ревела каждый день и боялась выходить на улицу. Иногда я виню себя за то, что не до конца ей объяснила ситуацию, не успела рассказать, что ВИЧ - это не опасно, что мы, например, могли пить из одной бутылки. С другой стороны, я была маленькая и не знала всех подробностей. Моя нынешняя лучшая подруга знает все и к диагнозу относится нормально. Ей я рассказала спустя полторы недели после начала дружбы. А еще рассказала двум одноклассникам из прежней школы.

Уже несколько лет я помогаю вести тренинги. В мои 16 у меня очень большой жизненный опыт, который может пригодиться в этой работе.

ГБУЗ «Иркутский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»,

ул. Спартаковская,1

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