День матери в Сибири 2020: выше всего рождаемость в Тыве, Алтае и Иркутской области

День матери в Сибири 2020: Иркутская область - на третьем месте по рождаемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

День матери в Сибири 2020 отмечается 29 ноября. А много ли в Приангарье таковых? Как сообщал сайт irk.kp.ru, с начала 2020 года в нашем регионе 22,8 тысячи женщин стали мамами.

- Из всех регионов Сибирского федерального округа по уровню рождаемости в 2019 году (11 малышей на 1000 человек) Иркутская область находилась на третьем месте, после республик Тыва и Алтай - их показатели - 13 и 18 новорожденных, - рассказали в Иркутскстате. - Замыкала десятку регионов Кемеровская область с минимальным в округе результатом - девять детей на 1000 жителей.

В День матери в Сибири 2020 аналитики на примере нашего региона рассказали, от чего зависит этот показатель и как меняется с годами. Так, в 1980-е в Приангарье был бэби-бум, на свет появлялось не меньше 19 крох на 1000 человек. Это связывают с тем, что, например, увеличивался декрет. К 1990-м годам - спад рождаемости почти в два раза. Затем ввели материнский капитал, и с 2008 по 2015 годы на тысячу жителей Иркутской области стабильно рождалось около 15 детей. В прошлом году этот уровень снова упал. Причины разные - в том числе, молодежь стремится сначала найти свое место в жизни и заработать, а потом уже создавать семью. Возможно, поэтому в городах рожают реже, чем в селах.

Интересно, что в Приангарье чаще всего малыши появляются на свет в Усть-Ордынском Бурятском округе и Заларинском районе (17 детей на 1000 человек). На втором месте по уровню рождаемости - Куйтунский и Качугский районы, на третьем - Иркутский и Усть-Удинский районы. А вот реже всего пополнение в семьях бывает в Усть-Илимске, Ангарске, Братске, Саянске, Бодайбо и Нижнеилимском районе - меньше 10 детишек на тысячу жителей.

- В целом по области в 2019 году появилось на свет 28258 малышей, - рассказывают в Иркутскстате. - Выросла доля детей, которые стали вторым, третьим и даже четвертым или пятым в семье.

День матери в Сибири 2020 означает, что многие женщины будут нынче принимать поздравления от родных и близких.

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