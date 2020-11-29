ЕГЭ 2021 в Иркутске: какие новшества введут Фото: Олег ЗОЛОТО

Самые прилежные выпускники наверняка заранее начинают готовиться к ЕГЭ 2021 в Иркутске. Как именно пройдут экзамены, в какие сроки, пока точно неизвестно - все зависит от ситуации по коронавирусу.

Так, например, итоговое сочинение для одиннадцатиклассников, которое является допуском к экзаменам, уже перенесли со 2 декабря. Ребята напишут его не раньше, чем 5 апреля 2021 года. Об этом рассказали в министерстве образования Иркутской области.

Напомним, в этом году в Приангарье, несмотря на пандемию и весеннюю дистанционку в школах, экзамены прошли успешно. Разве что сроки сдачи сдвинулись на более позднее время, но подать документы в вузы успели все, кто желал. Напомним, свои знания нынче проверили 12,2 тысячи выпускников, экзамен сдали больше 90% из них. А 56 ребят даже получили по 100 баллов по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, физике, обществознанию и химии.

Стало известно, какие новшества ожидают ребят на ЕГЭ 2021 в Иркутске, как и во всей стране.

- Наиболее существенное изменение 2021 года - проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме, - сообщается на официальном информационном портале единого госэкзамена. А Рособрнадзор опубликовал специальный тренажер, в котором можно готовиться к экзамену.

Что еще изменится на ЕГЭ 2021 в Иркутске? Увеличится время на экзамен по биологии. Кроме того, преобразуются модели отдельных заданий, но по каким предметам, пока не уточняется.

Статья обновляется. В нее будут добавляться свежие данные о том, как пройдет ЕГЭ 2021 в Иркутске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08