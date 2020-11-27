Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 ноября: иркутян с легкой формой COVID-19 будут лечить в амбулаторно-ковидных центрах

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 27 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 ноября. Темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приангаре растут – 270/273/275 – это количество выявленных случаев заражения в регионе за предыдущие трое суток. Для второй волны COVID-19 эти показатели рекордные.

В больницах сейчас более 4000 пациентов с коронавирусом, переболели им в Иркутской области уже почти 28 000 человек.

Статистика коронавируса в Иркутской области на 27 ноября [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 27 ноября: амбулаторно-ковидный центр готовится к открытию

По рекомендации полпреда президента Сергея Меняйло, который прибыл в регион с рабочим визитом, в поликлиниках должны развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус от других заболевших. Для этого будут создавать ковидные центры.

Первый такой появится на базе Иркутской городской клинической больницы №8, что находится на улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино. Его открытие должно состояться уже в этом месяце – 30 числа.

«Там будут обслуживать амбулаторных больных легкой формой COVID-19», - сообщили «КП»-Иркутск» в пресс-службе правительства Иркутской области. – «Пациенты смогут сдать анализы и получить консультацию терапевтов. Работать центр будет с 8.00 до 21.00».

В скором времени в Иркутске откроются еще семь таких центров, и один – в Иркутской районе.

Коронавирус в Иркутске, 27 ноября: препараты от COVID-19 будут делать в Приангарье

В городе Братск в Иркутской области накануне состоялось открытие фармацевтического цеха. В нем будут производить медицинские препараты для лечения туберкулеза, гепатита, сахарного диабета. Всего более 60 лекарств.

«В том числе там будут выпускать препараты, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции, - сообщают региональные власти.

Отмечается, что комплекс станет крупнейшим в Сибири.

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