Эксперты расскажут иркутянам об ипотеке и актуальных предложениях на рынке недвижимости. Фото: freepik.com/

Иркутское отделение ПАО Сбербанк совместно с застройщиками организует для жителей Иркутской области, планирующих приобрести себе новое жилье, ярмарку-выставку «Зимняя коллекция недвижимости от партнеров Сбербанка» в дистанционном формате.

- Интерес к теме приобретения недвижимости в Иркутской области традиционно высок, наши ярмарки всегда собирают огромное количество посетителей, - говорит заместитель управляющего Иркутским отделением №8586 ПАО Сбербанк Дарья Ефимова. - Именно поэтому мы решили не изменять своим традициям и, не смотря на ограничительные меры по проведению массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, выставка все же состоится - благодаря современным технологиям видеоконференции. Не выходя из дома или рабочего офиса, жители региона смогут подключиться к видеоконференции со своего компьютера или мобильного телефона и получить много полезной информации, как на настоящей выставке недвижимости.

Посетители увидят презентацию объектов недвижимости от крупных застройщиков региона, смогут подобрать себе квартиру у застройщика и получить консультации от специалистов Сбербанка по кредитным программам.

Участие в событии бесплатное. Более подробно узнать о мероприятии и о порядке подключения к видеоконференции можно по ссылке .

КОНКРЕТНО

Дата проведения мероприятия: 5 декабря 2020 года

Время проведения: с 11:00 до 15:00 (местное время)