Делаем красивый и лёгкий маникюр в домашних условиях

Специалист не только рассказала, как поэтапно сделать лёгкий и красивый маникюр в домашних условиях, но и поделилась «координатами» магазина, где можно по выгодной цене взять всё необходимое, чтобы следить за своими ногтями самостоятельно.

Чтобы убедиться в словах Инны Клипа - приходите в магазин «LacKISs», расположенный на третьем этаже 2 офис в ТОЦ « Цветной парк» ул. Дзержинского, 40.

Тел.: 8(3952)200-108, 89500774871

Сайт магазина: www.lackiss.ru

Instagram: @manicure_center @marka_lackiss @vsio_dlya_krasoty

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