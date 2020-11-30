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Общество

Бюджет Иркутской области на 2021 год принят

Депутаты Законодательного Собрания региона внесли свои поправки в бюджет Иркутской области на 2021 год - главный финансовый документ
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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37-сессия Заксобрания состоялась 30 ноября.

37-сессия Заксобрания состоялась 30 ноября.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главным вопросом сессии стал бюджет Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ, напомним, в середине ноября был одобрен в первом чтении. Затем во втором чтении депутаты подготовили поправки к нему. По традиции принято и постановление, в которое вошли наиболее важные направления финансирования и объекты, не нашедшие отражения в бюджете. Эти вопросы станут первоочередными при корректировке бюджета в следующем году.

Бюджет Приангарья - главный вопрос.

Бюджет Приангарья - главный вопрос.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо этого, депутаты рассмотрели еще несколько законопроектов, касающихся патентной системы налогообложения для бизнеса:

«Законопроект направлен на то, чтобы создать максимально комфортные условия для предпринимателей в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, - рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова».

Наталья Дикусарова рассказала, что законопроект расширяет перечень видов деятельности для предприятий, которые могут использовать патентную систему.

Наталья Дикусарова рассказала, что законопроект расширяет перечень видов деятельности для предприятий, которые могут использовать патентную систему.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект действовать начнет уже с 1 января 2021 года. Предварительно проект закона обсуждался с предпринимательским сообществом, которые высказались в его поддержку.

Законопроект действовать начнет уже с 1 января 2021 года. Предварительно проект закона обсуждался с предпринимательским сообществом, которые высказались в его поддержку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну, а началась сессия с назначения на должность Уполномоченного по правам человека Светланы Семеновой. Ее кандидатуру внес губернатор региона Игорь Кобзев. Среди основных задач, которые она перед собой ставит, - это защита прав осужденных, граждан, которым требуется переселение из ветхого и аварийного жилья, обеспечение лекарствами пенсионеров и инвалидов.

Светлана Семенова ранее занимала должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Светлана Семенова ранее занимала должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«В свете новых вызовов вопросы защиты прав человека особенно важны. Во-первых, в этот непростой период пандемии. Во-вторых, сейчас остро стоят вопросы, связанные с информационной безопасностью каждого гражданина», - сказала омбудсмен.

Светлана Семенова поблагодарила областных депутатов и губернатора за высокую честь.

Светлана Семенова поблагодарила областных депутатов и губернатора за высокую честь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В окончательном чтении на сессии также принят проект закона, по которому платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме будут зачислять в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Утверждена рекомендация комитета по бюджету органам местного самоуправления - преимущественно направлять доходы от поступающей платы за негативное воздействие на окружающую среду на охране здоровья граждан.

Утверждена рекомендация комитета по бюджету органам местного самоуправления - преимущественно направлять доходы от поступающей платы за негативное воздействие на окружающую среду на охране здоровья граждан.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, во втором чтении принят закон о нормативах на обеспечение школ. Так, в проект были заложены показатели среднемесячной зарплаты на 2021 год. В дошкольном образовании они составили 37 891 рублей, в общем - 43 562 руб. Учтены и коэффициенты на реализацию проекта по созданию в малых городах и селах центров образования «Точка роста». Увеличен коэффициент средней нагрузки на учителя в базовых школах РАН.

При расчете нормативов учтены среднестатистические показатели контингента обучающихся в Приангарье. Так, в этом учебном году школьников стало больше на 3553 человек. А число дошкольников уменьшилось.

При расчете нормативов учтены среднестатистические показатели контингента обучающихся в Приангарье. Так, в этом учебном году школьников стало больше на 3553 человек. А число дошкольников уменьшилось.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова 30 ноября отмечает свой день рождения.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова 30 ноября отмечает свой день рождения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Законодательном Собрании Ирина Александровна работает на постоянной основе, являясь председателем комитета по социально-культурному законодательству, а также членом комиссии по контрольной деятельности.

В Законодательном Собрании Ирина Александровна работает на постоянной основе, являясь председателем комитета по социально-культурному законодательству, а также членом комиссии по контрольной деятельности.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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