Бюджет Иркутской области на 2021 год принят

37-сессия Заксобрания состоялась 30 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главным вопросом сессии стал бюджет Иркутской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ, напомним, в середине ноября был одобрен в первом чтении. Затем во втором чтении депутаты подготовили поправки к нему. По традиции принято и постановление, в которое вошли наиболее важные направления финансирования и объекты, не нашедшие отражения в бюджете. Эти вопросы станут первоочередными при корректировке бюджета в следующем году.

Бюджет Приангарья - главный вопрос. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помимо этого, депутаты рассмотрели еще несколько законопроектов, касающихся патентной системы налогообложения для бизнеса:

«Законопроект направлен на то, чтобы создать максимально комфортные условия для предпринимателей в связи с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход, - рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова».

Наталья Дикусарова рассказала, что законопроект расширяет перечень видов деятельности для предприятий, которые могут использовать патентную систему. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Законопроект действовать начнет уже с 1 января 2021 года. Предварительно проект закона обсуждался с предпринимательским сообществом, которые высказались в его поддержку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну, а началась сессия с назначения на должность Уполномоченного по правам человека Светланы Семеновой. Ее кандидатуру внес губернатор региона Игорь Кобзев. Среди основных задач, которые она перед собой ставит, - это защита прав осужденных, граждан, которым требуется переселение из ветхого и аварийного жилья, обеспечение лекарствами пенсионеров и инвалидов.

Светлана Семенова ранее занимала должность Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«В свете новых вызовов вопросы защиты прав человека особенно важны. Во-первых, в этот непростой период пандемии. Во-вторых, сейчас остро стоят вопросы, связанные с информационной безопасностью каждого гражданина», - сказала омбудсмен.

Светлана Семенова поблагодарила областных депутатов и губернатора за высокую честь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В окончательном чтении на сессии также принят проект закона, по которому платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме будут зачислять в бюджеты муниципальных районов и городских округов.

Утверждена рекомендация комитета по бюджету органам местного самоуправления - преимущественно направлять доходы от поступающей платы за негативное воздействие на окружающую среду на охране здоровья граждан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, во втором чтении принят закон о нормативах на обеспечение школ. Так, в проект были заложены показатели среднемесячной зарплаты на 2021 год. В дошкольном образовании они составили 37 891 рублей, в общем - 43 562 руб. Учтены и коэффициенты на реализацию проекта по созданию в малых городах и селах центров образования «Точка роста». Увеличен коэффициент средней нагрузки на учителя в базовых школах РАН.

При расчете нормативов учтены среднестатистические показатели контингента обучающихся в Приангарье. Так, в этом учебном году школьников стало больше на 3553 человек. А число дошкольников уменьшилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова 30 ноября отмечает свой день рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА