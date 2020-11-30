Двухлетняя девочка из Иркутска обварилась кипятком, опрокинув на себя кипящий чайник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу два маленьких ребенка получили сильные ожоги за минувшие выходные в Иркутске. Первый несчастный случай произошел в квартире жилого дома в микрорайоне Солнечный. 2-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, зашла на кухню, и потянула за шнур кипящего чайника. В ту же секунду, он упал со стола, и весь кипяток вылился прямо на малышку.

- С ожогами ребенка отправили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

А вот в одной из семей из Иркутского района, родители не досмотрели за годовалым мальчиком. Ребенок зашел в ванную, залез на унитаз, после чего перебрался на раковину и включил горячую воду, попав под напор кипятка. Малыш также получил ожоги и был госпитализирован.

Полицейские дают грустную статистику. С начала года в Приангарье, подобным образом получили ожоги уже 33 ребенка. 24 из них опрокидывали на себя емкости с кипятком. При этом, во всех случаях, родители пострадавших детей находились дома, но на некоторое время теряли бдительность и оставляли их одних. Инспекторы по делам несовершеннолетних в очередной раз призывают родителей ни на секунду не спускать глаз с маленьких детей, и не давать им играть у электроприборов.

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