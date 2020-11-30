Сибиряк с собакой помогли спастись тонущему мотопарапланисту

Павел обычно гуляет с племянником, но в тот день был один. Фото: личный архив героя публикации.

Полетами на мотопараплане над водохранилищем в Братске местных жителей не удивишь. Любителей острых ощущений в северном городе хватает. Вот и на этот раз, прогуливаясь в лесу с собакой, 30-летний Павел Пирогов увидел, как неподалеку парит очередной экстремал. Да только полет был не таким, как обычно.

- Смотрю, у него второй парашют открылся, и его понесло в сторону берега, - вспоминает сибиряк. - А когда открылся третий, то он штопором в воду упал. Позже я узнал, что во время маневра оторвался строп…

Павел ускорил шаг. Ведь мужчине, наверняка, нужна помощь! Когда добрался до него, тот уже самостоятельно выбрался с глубины ближе к берегу. Совсем обессилел, да и мотопараплан тащил на себе, а он намокший и тяжелый.

- Заметил, что ему стропами ноги обмотало, и давай тянуть конструкцию на сушу, - вспоминает Павел. - Боялся, чтобы не унесло обратно на глубину. Сил, если честно, не хватало, но тут очень помогла моя лайка Локи. Бросилась в воду, вцепилась зубами в крыло мотопараплана и тоже как потащила на берег!

А вот и Локи, отважный пес, который тоже помогал вытянуть спортсмена на сушу. Фото: личный архив героя публикации.

Так вместе и вытянули на сушу чудом выжившего спортсмена. С ним, к счастью, все в порядке. И теперь мужчины даже поддерживают связь.

- Он, кстати, после этого случая подарил мне Библию, - улыбается Павел Пирогов.

Сам Павел - по профессии газоэлектросварщик. Говорит, в его жизни это первый случай, когда помог кому-то спастись из воды.

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