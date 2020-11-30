Полицейским пришлось лететь через всю страну, чтобы задержать мошенницу в Иркутске Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Долгий вояж в Сибирь пришлось делать полицейским из Костромы, чтобы поймать, нет, не опасного преступника, находящегося в международном розыске, а интернет-мошенницу.

Началась эта история с классического обмана в Сети. 46-летняя костромчанка решила купить поддержанный шкаф. Нашла подходящий вариант на сайте купли-продажи, где товар был сфотографирован с разных ракурсов, и сразу связалась с продавцом. Судя по голосу, мебель продавала девушка.

- Утром деньги, а вечером шкаф, - почти как в известном романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» ответила продавщица и попросила сразу перевести ей всю сумму - 14 тысяч рублей.

Покупательница так и сделала. Вот только «купленную» мебель женщине так и не доставили, а автор объявления, получив деньги, сразу отключила телефон. Костромчанка обратилась в полицию. Сыщикам удалось быстро вычислить мошенницу. Оказалось, что звонок был сделан из далекого Иркутска.

- Проверили тех, кто уже совершал подобные аферы, и вышли на 21-летнюю иркутянку, - рассказали "КП"-"Иркутск" в ГУ МВД России по Костромской области. - Наши сотрудники сразу выехали в командировку. Это нормальная практика.

Оказалось, девушка была судима за такое же мошенничество, но отделалась условным сроком и… продолжала обманывать людей в интернете. По словам полицейских, теперь избежать колонии ей вряд ли удастся.

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