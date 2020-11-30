Армрестлинг в Иркутске: польза от занятий, советы тренера, адреса школ в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если думаете, что у тех, кто занимается армрестлингом, сильные только руки, вы, безусловно, ошибаетесь! Без сильной спины и крепких ног успеха в данном виде спорта не добиться. А между тем армрестлинг в Иркутске всесторонне развивает атлета, делая выносливым не только тело, но и дух.

- Армрестлинг укрепляет физически и закаляет эмоционально, - говорит президент Федерации этого вида спорта в Иркутской области Владимир Алексеев. - Появляются целеустремленность, желание побеждать, стать лучше, работать над собой.

Армрестлинг в Иркутске: как проходят тренировки

Они включают в себя общую физическую подготовку, кардио, станции на бицепсы и трицепсы, а еще такие базовые упражнения, как жим, становая тяга, приседания, которые укрепляют все группы мышц. Конечно, идет отработка правильной техники борьбы на руках. Не зная ее, можно получить травмы, ставя руку в опасное положение.

- При правильной технике спортсмена - травмы исключены, - отмечает Владимир Сергеевич.

Ну а в чем секрет успеха? Помимо физической формы важна скорость!

- Нужно приложить максимальную силу за минимальную единицу времени, - делится опытом тренер. - Бывает, что менее сильные спортсмены выигрывают именно за счет реакции, услышав команду Ready! Go! успевает за одну секунду «положить» противника. Скорость реакции также можно и нужно отрабатывать: кто-то быстрее от природы, кому-то придется потратить на это время.

Армрестлинг в Иркутске: с 12 лет уже можно

Армрестлинг - один из любимых видов спорта сибиряков. Помериться силушкой многие любят с детства, поэтому турниры привлекают внимание даже малышей. Например, на семейный турнир «Золотой медвежонок», который ежегодно проводится в Шелехове, приходят уже пятилетки.

- Начинать заниматься армрестлингом серьезно стоит лет с 12, - считает Владимир Алексеев. - А до этого лучше ходить на тренировки футболом, баскетболом, борьбой, в любую спортивную секцию, так как все физические занятия развивают межмышечную координацию, которая позволяет правильно выполнять захват и атаки.

Армрестлинг в Иркутске: можно детям и подросткам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А на взрослом уровне наши земляки достойно представляют область на всевозможных соревнованиях: выезжают на турниры по Сибирскому Федеральному округу, чемпионаты России, Европы и мира. Конечно, не обходится без внутренних турниров - чемпионаты и первенства городов, областные старты.

В Приангарье есть как кандидаты в мастера спорта, так и мастера, причем заслуженные. Так, из усть-кутской школы вышла многократная чемпионка мира Оксана Триколич. Она начала заниматься спортом по примеру родителей: мама - призер российского чемпионата, папа - заслуженный тренер. А еще Наталья Лескова из Усолья-Сибирского, она стала чемпионкой мира в 2017 году.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Размер «банки» - не показатель

- Главное, не боятся ставить перед собой цели и достигать их, - подчеркивает президент Федерации армрестлинга Иркутской области Владимир Алексеев. - Именно стремление победить приведет вас к победе! И, конечно, во время плодотворной работы не нужно забывать об отдыхе, режиме дня и хорошем сне - это важнейшая часть! И само собой разумеющееся, питание должно быть сбалансированным, чтобы в нем были все необходимые витамины, минералы.

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

- Желание заниматься

- Футболка

- Шорты или штаны

- Спортивная обувь

Тренировки по армрестлингу в муниципальных клубах проходят бесплатно.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Возможно, армрестлингом увлекались древние египтяне еще пару тысяч лет до нашей эры: изображения людей, сцепивших руки за столом, были найдены в египетской гробнице. Приписывают такие увлечения и викингам, и славянам. А как спорт армрестлинг зародился в Америке. Первый мировой чемпионат прошел в 1962 году. В России армспорт начал набирать популярность в 1989-м. Тогда прошла встреча со спортсменами США и Канады.

КОНКРЕТНО

Где заниматься в Приангарье

Физкультурно-оздоровительный комплекс ИРНИТУ

Иркутск, ул. Ивана Франко, 28

Клуб «Атлетика»

Иркутск, ул. Красноказачья, 119

Спортклуб «Фортуна»

Шелехов, 8-й квартал, 5

Тренажерный зал «Нефтехимик»

Ангарск, 29-й мкр-н, 8

СК «Титан»

Тайшет, мкр-н Новый, 20/1

МКУ СОЦ спортивный зал «Водник»

Усть-Кут, ул. Речников, 1

Фитнесс-клуб «Фит-Студио»

Ангарск, 192 кв-л, 13

СК «Железо»

Братск, бул. Победы, 30а

Стадион «Горняк»

Железногорск-Илимский, 6-й кв-л, 19а

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Федерация армрестлинга Иркутской области

8-914-882-41-78 - старший тренер сборной команды Иркутской области, мастер спорта международного класса Валерий Казбекович Костанов.