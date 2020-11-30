Панкратион в Иркутске: где заниматься, польза тренировок, советы чемпиона. Фото: архив Сергея Погодаева
Один из древнейших олимпийских видов спорта - панкратион. О нем есть упоминания с 648 года до нашей эры! Его приемы использовали даже древнегреческие боги. Так, Тесей, например, победил Минотавра, а Геракл Немейского льва. Чемпионами по панкратиону были известные всеми миру философы Аристотель, Платон, Сократ. Так чем же этот вид спорта так хорош?
- Три главных преимущества панкратиона, которые он дает, - уверенность в себе, хорошая физическая форма, возможность защитить себя и своих близких, - отвечает президент Федерации панкратиона города Иркутска Виталий Кучеров. - Кроме того, это и патриотическое воспитание, что особенно важно для детей. На занятиях мы рассказываем ребятам о героях России и их подвигах, проводим соревнования имени защитников Родины - памяти участников Сталинградской битвы, сирийской войны, сотрудников ФСБ, погибших при исполнении обязанностей.
Панкратион в Иркутске: безопасно для детей
Зрелищный, яркий, эмоциональный! При этом панкратион - это не бои без правил. Что разрешено соперникам, а что нет, четко регламентировано.
- В октябре в Иркутске впервые провели чемпионат и первенство России по панкратиону, за два дня соревнований у участников не было ни единой травмы, - отмечает Виталий Кучеров. - Для детей панкратион безопасен. В нем нет ударов коленями или локтями в голову, поэтому в секции принимают даже девочек!
Оптимальный возраст для начала тренировок - 5 лет. Разумеется, сразу в спарринг «новобранцев» не поставят. Первые два года юные спортсмены занимаются исключительно общей физической подготовкой.
- Растяжка, элементы акробатики - основное, - рассказывает тренер. - А также учим правильно падать, это один из ключевых навыков всех видов спортивной борьбы. Занятия с самыми маленькими атлетами проходят в игровой форме, даже первые броски так оттачиваем, чтобы дети не теряли интерес. Сама борьба начинается с 7 лет.
Со временем ребята освоят навыки самозащиты, болевые и удушающие приемы, ударную технику. Стоит отметить, что до 12 лет юные файтеры на турнирах соревнуются только в борьбе.
- Кстати, у панкратиона есть две версии - фулл (полная) и семи-контакт, - говорит Виталий Кучеров. - В версии семи-контакт запрещены удары в голову руками.
Панкратион в Иркутске: в движении 3000 человек
Боевые искусства сейчас на пике популярности. Способствуют победы российских борцов на престижных турнирах. Мальчишки хотят походить на Хабиба Нурмагомедова или Петра Яна.
- Драться за пределами спортивного зала, уверяю, ребята не будут, им эту потребность перекроют тренировки, соревнования, - улыбается Виталий. - У меня сын 12 лет занимался. Смеется, зачем, говорит, ты меня приемам учил, ни разу не пригодилось. Ребят с отличной подготовкой видно, к ним никто не полезет, а сами они конфликтов не затевают.
В Приангарье панкратионом сейчас занимается более 3000 человек. И показатели у наших атлетов отличные: три года подряд на первенствах и чемпионатах России Иркутская область занимала первое командное место, опережая такие «боевые» республики как Татарстан и Чечня. «Сбой» дали только в этом году, из-за пандемии сборная смогла поехать на соревнования не в полном составе, в итоге серебро.
- Результат - общая заслуга спортсменов, тренерского штаба, руководства федераций и городов и, конечно, меценатов, которые помогают развитию этого вида спорта, - отмечает Виталий Кучеров.
Панкратион в Иркутске: все возрасты покорны
Кстати, бывших борцов в панкратионе не бывает. Возраст файтеру не помеха. В ветераны записывают уже в 35 лет, но и для них проводят специальные соревнования. Например, на чемпионате мира в 2019 году в Италии самым опытным атлетом был 62-летний американец. В этом году мировой турнир отменили из-за пандемии.
- Будем готовиться к чемпионату мира - 2021, - отмечает президент иркутской федерации.
Но перед этим файтерам Приангарья предстоит преодолеть еще много отборочных этапов. В январе стартуют городские соревнования, в феврале - первенство и чемпионат области, в марте - соревнования по Сибирскому федеральному округу в Новосибирске, в апреле - первенство в Симферополе и чемпионат в Санкт-Петербурге. Увы, но в современную программу Олимпийских игр панкратион не входит.
ЗНАЙ НАШИХ!
В 26 начал тренироваться и стал двукратным чемпионом мира
В Иркутске живет и тренируется двукратный чемпион мира по панкратиону Сергей Погодаев. Интересно, но пришел в этот спорт сибиряк только в 26 лет. До того серьезно занимался боксом, выполнил нормативы кандидата в мастера спорта. Потом в силу обстоятельств прекратил тренировки, а в 2016-м решил возобновить занятия и пришел в зал смешанных единоборств - и затянуло.
В Иркутске живет и тренируется двукратный чемпион мира по панкратиону Сергей Погодаев. Фото: архив Сергея Погодаева
- Месяц тренируюсь, два, а потом задумался: зачем заниматься просто так, попробую-ка принять участие в соревнованиях, - делится Сергей. - Подготовка после бокса у меня была хорошая, технику тренер Евгений Евсеев поставил.
За три с половиной года Погодаев стал чемпионом России, двукратным чемпионом мира в 2018 и 2019 году. В следующем году на соревнование мирового масштаба он как действующий чемпион поедет без отборочных туров.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Работайте больше других
- Как стать чемпионом? В первую очередь нужно хорошо учиться - глупых чемпионов не бывает, - советует мальчишкам и девчонкам двукратный чемпион мира Сергей Погодаев. - Любить и слушаться родителей, быть внимательным к словам тренера, работать больше, чем другие, не жалеть себя, не искать отговорок - тогда обязательно все получится.
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