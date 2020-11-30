Дрессировка собак в Иркутске: советы, адреса школ, как выбрать щенка для побед на чемпионатах. Фото: личный архив Елизаветы Славиной

Тем, кто просто обожает собак, готов проводить с ними любую свободную минутку, стоит задуматься о совместном времяпрепровождении с животным, как о спорте. Слышали хоть раз о служебном троеборье (международное название - IGP - международный порядок испытаний служебных собак)? Если нет, то расскажем. Суть - дрессировка, но такая, когда верный друг не только безоговорочно выполняет команды, но и обладает навыками защиты хозяина, умеет брать след и идти по нему. Служебное троеборье в Иркутске достаточно развито.

Дрессировка собак в Иркутске: обучат любого

IGP - не просто способ проведения досуга, это настоящий спорт и, конечно, соревнования. Чемпионаты мира, Европы, России проводятся регулярно. Турнир в Иркутской области прошел впервые три года назад. А толчок к развитию в нашем регионе дала победа иркутянки Елизаветы Славиной и ее бельгийской овчарки Лав энд Спирит Питер на чемпионате России в 2017 году. Елизавета стала самым молодым чемпионом нашей страны, ей был 21 год.

- Дрессировать собак-спортсменов в Иркутске начали в 2009 году. Тогда стали проводить мастер-классы, тренинги, - рассказывает Елизавета Славина. - Организовывала занятия Татьяна Чернышенко со своей немецкой овчаркой Ёлкой. Мне тогда было 13 лет. Увлекло! Заниматься начала с собакой Цунами. Училась и она, и я.

К моменту, когда азы были усвоены, Цунами вышла из возраста спортсмена, поэтому Елизавета взяла ту самую бельгийскую овчарку Лав энд Спирит Питер, с которой позже и поднималась на пьедестал.

- Если вы выбираете щенка именно для спортивных амбиций, то обязательно нужно учитывать его родословную, узнать, кем были его родители, есть ли у них награды, - говорит Елизавета. - Кроме того, важен характер питомца: пес должен быть активным, любить играть, общаться, обучаться.

Дрессировка собак в Иркутске: воспитание послушания - один из главных моментов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дрессировка собак в Иркутске: для побед нужна родословная

Добиваться результатов на турнирах по IGP, согласно правилам, можно только с породистыми служебными собаками. Документы обязательны. Для метисов и дворняжек есть свои соревнования (общая дрессировка - ОКД - и нормативы по послушанию, работы по следу). Хотя, как показывает практика, немецкие, бельгийские овчарки благородных кровей все же опережают их по показателям.

К дрессировке допускают детей с 10 - 11 лет, но чаще это увлечение взрослых. Ходить на занятия со своей собакой придется в любую спортсекцию не менее трех раз в неделю (хотя если времени совсем в обрез, можно договориться и на один). Есть как групповые тренировки, так и индивидуальные. Где проходит обучение, зависит от погоды: до -20 градусов тренировки чаще на улице, от -20 и ниже - в теплом зале.

- Чемпионаты в Иркутске проходят по дисциплинам ОКД (общий курс дрессировки) - включает в себя упражнения на послушания и ловкость и ЗКС (защитно-караульная служба) - здесь демонстрируются охранно-защитные навыки служебных пород собак, - рассказывает руководитель Иркутского регионального отделения Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Елена Прадчук. - Для нашего региона это очень молодой спорт, но как показывает практика, востребованный. На чемпионат Иркутской области в этом году приезжали даже участники из других городов, победила пара с Сахалина.

Для сравнения, на всероссийском турнире России выступает порядка 60 пар, в Приангарье этим летом собралось 30. Сложность заключается в том, что к победам, как и в любом спорте, ведет нелегкий путь, а собачий век не долог. На подготовку животного к выступлениям в среднем уходит 4 года.

Дрессировка собак в Иркутске: не для покорения вершин, а для понимания друг друга

Ходить на тренировки с собакой можно не только ради медалей и кубков. Любому псу нравится служить своему хозяину. Так уж они устроены.

- Для собак всех пород есть особый норматив BH/VT, что означает собака-компаньон, - рассказывает Елизавета Славина. - Это значит, что животное социально не опасно. В Европе его сдают все владельцы псов, поскольку помогают человеку и его верному другу лучше понимать друг друга.

КСТАТИ

Всегда на посту

Есть особый вид собак - служебные. Это те, что несут службу в рядах полиции, ГУФСИН, на таможне. Вместе с кинологами выезжают на места преступлений, участвуют в обысках, досмотре в поездах и самолетах. Одни специально обучены искать наркотики, другие людей по запаху, способны задержать преступника.

Дрессировка собак в Иркутске: собаки тоже несут службу Фото: Андрей АБРАМОВ

- Такие собаки также выезжают на сигналы о минировании зданий, досмотр объектов перед массовыми мероприятиями: поиск огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых и наркотических веществ, служебные командировки в зоны вооруженных конфликтов и так далее, - рассказали в МВД Приангарья.

Как показывает практика, к такой деятельности пригодны немецкие, кавказские и среднеазиатские овчарки, лабрадоры, ротвейлеры, ретриверы, спаниели и ризеншнауцеры.

НА ЗАМЕТКУ!

А может, на танцы?

Существуют и другие виды активности, которые могут разнообразить вашу жизнь и жизнь вашего питомца. В России собаководы занимаются такими направлениями, как:

- аджилити - пес по команде проходит трассу с препятствиями в виде туннелей, лесенок, змеек, барьеров;

- вейтпуллинг - пес сдвигает какой-либо груз при помощи надетого на него специальной шлейки со стропами;

- фризби - четвероногий питомец ловит летающий диск, тарелку;

- фристайл - «танцы» с собакой.

Для каждой из этих видов активности кинологического спорта подходит своя порода собак. Танцы? Подходят маленькие и артистичные пудели и фокстерьеры. Фризби? Питомцы с длинным носом - колли, овчарки. Вейтпуллинг для питбулей, стаффордширских терьеров, аджилити - почти для всех четвероногих. Готовиться к выступлениям можно и дворняжкам. Но, увы, в Иркутске школ, где научили бы питомца этим видам кинологического спорта нет, как нет и соревнований.

Фото: Архив Елизаветы Славиной

На фото: Елизавета Славина и ее бельгийская овчарка Лав энд Спирит Питер на чемпионате мира в Германии, 2017 год.

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