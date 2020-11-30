Минобороны пришлет в Иркутскую область военных врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Военные врачи приедут в Иркутскую область, чтобы помочь медикам Приангарья. Докторов разделят на группы. Они будут заниматься обучением местных специалистов, работая в наиболее крупных ковидных госпиталях города и пригорода.

" Обращение в Минобороны с просьбой о выделении врачей трех специальностей - пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов и инфекционистов, направил глава региона. Медики прибудут для работы в госпиталях, которые занимаются лечением ковидной инфекции. Всего 21 человек из состава медицинской службы Министерства обороны", - сказал, выступая с докладом в Законодательном Собрании Иркутской области, министр здравоохранения Яков Сандаков.

С середины сентября в Иркутской области зафиксирован устойчивый рост коронавируса. Всего в регионе на сегодня с начала пандемии диагностировано 32 тысячи 361 случай инфекции. На 100 тысяч населения приходится 1319 больных или переболевших. Это достаточно много, хотя в среднем по стране этот показатель еще выше -1440. Переводя с медицинского на обычный язык, можно сказать, что перенес вирус практически каждый 90-ый житель региона. Это, кстати, говорит и о том, что от COVID-19 уже не спрятаться. Мы будем болеть этой инфекцией ежегодно, как гриппом.

-В этой ситуации жесткий карантин лишен смысла, - объяснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Вводя строгие ограничения, мы не сможем полностью изолировать область от соседей. У нас мощный транспортный поток. Относительно того, насколько это малоэффективно, мы видели на примере Кузбасса, где внешние границы закрыли от жителей других регионов на апрель - июнь. но через месяц, после того, как их открыли, получили вспышку заболевания. Это эпидемия, у нее свои законы. ВОЗ уже заявила, что инфекция среди нас и после того, как начнется вакцинация, она станет сезонным заболеванием. А вот экономику запретами обрушить можно.

Основное внимание специалистов сейчас направлено на лечение тяжелых больных. Закупают дорогостоящие препараты, проводят переоснащение клиник, приглашают медиков для консультаций и обучения. При этом особенно отмечается, что врачи до конца выполняют свой долг, несмотря на большой риск для себя. Из практически четырех тысяч врачей в возрасте за 65 лет 2, 5 тысячи отказались уходить на самоизоляцию и продолжают лечить пациентов. В больницах Иркутска работают и 400 ординаторов, а студенты ИГМУ дежурят в call-центра и помогают медикам.

Напоминаем, что в регионе для жителей старше 65 лет по 7 декабря продлен режим самоизоляции, введен масочный режим в магазинах и транспорте, отменены корпоративы. Часть вузов – на дистанционном обучении. Не будет многих новогодних мероприятий.